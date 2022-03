CIAR | Ciocco, PS1: Crugnola si impone nella Power Stage

Carica lettore audio

La stagione 2022 del nuovissimo Campionato Italiano Assoluto Rally è cominciata con la PS1 del Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio, vinta dal duo Andrea Crugnola/Pietro Ometto sulle strade asfaltate della Toscana.

La coppia della F.P.F. Sport, tornata in casa Citroën dopo una parentesi in Hyundai, ha ottenuto il miglior tempo al termine dei 2,39km della "Sassorosso", conquistando i 3 punti previsti dal regolamento per questa prima 'fatica' del fine settimana.

Nonostante il varesino abbia ammesso una partenza non proprio fulminea, la C3 Rally2 ha tagliato il traguardo in 1'36"260, precedendo per 0"474 la Volkswagen Polo GTI di Rudy Michelini/Michele Perna (Movisport), con Stefano Albertini/Danilo Fappani che piazzano terza la Škoda Fabia Rally2 Evo della B.S.Sport-P.A.Racing con un ritardo di 1"578. A questi vanno 2 e 1 punto in classifica.

Solo quarto l'equipaggio Campione in carica, Giandomenico Basso/Lorenzo Granai, all'esordio con la Hyundai i20 N Rally della Friulmotor con la quale hanno 1"7 da recuperare ai leader.

Giandomenico Basso, Lorenzo Granai, Friulmotor, Hyundai i20 N Rally2 Photo by: ACI Sport

Top5 per la Škoda di Fabio Andolfi/Manuel Fenoli (MS Munaretto), i quali precedono quelle di Tommaso Ciuffi/Nicolò Gonella (P.A.Racing) e Damiano De Tommaso/Giorgia Ascalone (CR Motorsport-Meteco Corse).

L'ottava piazza la ottengono Antonio Rusce/Giulia Paganoni al volante della Hyundai di Movisport, tenendosi dietro le Škoda condotte da Gianluca Tosi/Alessandro Del Barba (Movisport-Gima Autosport) e Giacomo Scattolon/Giovanni Bernacchini (Movisport-Erreffe), che completano la Top10.

A ridosso di questa ci sono altre due Fabia impegnate nella Classe principale delle Rally2, ovvero quelle di Alessio Profeta/Sergio Raccuia (RO Racing) e Christopher Lucchesi/Titti Ghilardi (HP Sport-GR Racing), distanti rispettivamente 3"8 e 7"9 dalla vetta.

Ora i concorrenti andranno ad affrontare altre due prove, la "Puglianella" (8,44 km) delle ore 17;54 e la "Careggine 1" (19,90 km) alle 18;18.

CIAR - Rally Il Ciocco: Classifica PS1