CIAR | Rally Due Valli, PS2: Crugnola vola davanti a Basso

Carrera Cup Italia | Monza: il primo "clic" di Delli Guanti

Il 18enne rookie di Dinamic Motorsport ha esordito ieri nel monomarca tricolore e parla della sua prima esperienza Porsche e in GT dopo le stagioni in monoposto, strizzando l'occhio al prossimo anno: "Tutto quello che stiamo facendo qui è in prospettiva"