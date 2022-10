CIAR | Rally Due Valli, PS4-5: Crugnola sempre 1°, Basso insegue

Carrera Cup Italia | A Monza va in onda il "giallo" delle penalty

Pur non influendo sugli equilibri di campionato, i risultati di gara 2 e la classifica generale del monomarca tricolore restano sub judice per l'appello annunciato da Fulgenzi dopo la penalty inflittagli per sorpasso sotto safety car a seguito della strana manovra che il driver marchigiano ha compiuto all'ultimo giro tagliando la Roggia.