Le sfide della Suzuki Rally Cup ripartono dal Rally del Ciocco

La serie promossa e organizzata da Suzuki in collaborazione con la squadra di Emmetre Racing è pronta per una nuova intensa stagione 2022.

Una quindicesima edizione da non perdere strutturata su otto gare. Otto appuntamenti di prestigio per la Suzuki Rally Cup in concomitanza con alcuni tra i più famosi e impegnativi rally del panorama italiano.

Sette round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco cominciando proprio questo fine settimana con il "Ciocco", poi toccherà ai selettivi asfalti del Rallye Sanremo e, quelli del round più antico del mondo alla Targa Florio. Le corse proseguiranno al Rally di Alba, inserito nel CIAR quest'anno, seguito dal Rally Lana, gara valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto.

A seguire toccherà ai round del tricolore Rally 1000 Miglia Rally Due Valli.

Il gran finale si disputerà a novembre al Liburna Terra, appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra.

Massimo Nicoletti: "Si conferma una stagione tutta da seguire quella della Suzuki Rally Cup per la sua formula accessibile, divertente, semplice e sportiva, per la presenza delle vetture Hybrid e per le competizioni nella speciale Racing Start, numerosa qui al Ciocco".

"Siamo consapevoli del momento storico e delle difficoltà che complicano le partecipazioni alle competizioni, ma la stagione è lunga e per quanto riguarda il trofeo iniziamo però con ottimismo e guarderemo con interesse alle corse dei partecipanti a questo primo round".

"Impeccabile il grande lavoro di squadra tra Suzuki Italia, rappresentata dal presidente Massimo Nalli e il nostro team corse per il trofeo monomarca Suzuki, promuovendolo e sostenendolo nelle sue quindici edizioni".

I protagonisti Suzuki al Rally del Ciocco

Al Rally del Ciocco, a correre per l'importante montepremi messo in palio da Suzuki Italia saranno dodici le vetture Swift al via del trofeo.

Pronti a riproporsi sin dal primo appuntamento in Toscana due protagonisti della passata stagione: Igor Iani e Giorgio Fichera, entrambi su Suzuki Swift Sport Hybrid.

Il primo, vincitore dell'ultimo atto 2021 al Rally di Modena, il giovane ossolano Iani navigato da Nicola Puliani della Turbomark vorrà iniziare bene la stagione e punterà sin da subito a intaccare la corsa del siciliano Fichera, navigato da Ronny Cenni, che nel 2021 secondo nell'appuntamento toscano 2021.

Attenzione però al trentino Roberto Pellè accompagnato quest'anno da Luca Franceschini, sempre sulla versione ibrida, della Destra 4.

Atteso nel gruppo delle Swift Ra5H Naz. anche il gentleman driver Matteo Giordano insieme a Manuela Siragusa, pilota già della famiglia Suzuki, che partecipò alla prima gara nella primissima edizione monomarca.

Punterà al miglior risultato possibile anche il toscano Gianandrea Gherardi che passa dalla classica versione aspirata alla versione ibrida, insieme a Matteo Modenini.

Da seguire anche il giovane canavesano Alessandro Forneris, navigato da Luigi Cavagnetto già in evidenza nell'edizione 2021 sempre con i colori della Meteco Corse.

Passione e voglia di correre saranno gli obiettivi di Marcello Sterpone, altro gentleman driver affiancato da Giancarla Guzzi che tenterà di dire la sua, sulla versione Hybrid curata da Alma Racing.

Il parterre del trofeo presente al Ciocco conterà ancora una volta sulla presenza del pilota di casa Stefano Martinelli. Il lucchese, affiancato da Fabio Menchini, con Novara Corse si candiderà per la speciale classifica dedicata alle Racing Start dove correranno anche i fratelli Milivinti Massimiliano - il più giovane - e Marco, di Savona, il venticinquenne Lorenzo Olivieri con Riccardo Barbero alle note e il savonese Danilo Costantino insieme ad Alessandro Parodi, altro alfiere della Meteco Corse.

In aggiunta agli iscritti al Trofeo Suzuki, in occasione del rally toscano si presenterà Marco Ambrosio insieme a Pedro Coppi su una Swift 1.6 VVT Sport 3P.

Programma 45° Rally del Ciocco e Valle del Serchio

12 prove speciali, 120 km cronometrati suddivisi in due tappe, con la prima giornata che prenderà il via alle ore 14.15 da Il Ciocco Pattinaggio, con arrivo previsto alle ore 19.15 a Il Ciocco Parking 2.

Tra queste tre speciali, Sassorosso, Puglianella e Careggine 1, il tratto finale di Massa-Sassorosso sarà la Power Stage televisiva che si disputerà, evento inedito per il rally Il Ciocco degli ultimi anni, su un percorso esterno alla Tenuta Il Ciocco.

Sempre di venerdì 4 marzo sono previste le verifiche tecniche e punzonature per tutti gli altri iscritti, mentre dalle ore 8:00 alle 12:30 previsto lo shakedown sul tracciato Gallicano-Molazzana, attività che precede di poco la partenza del rally.

La seconda tappa scatterà sabato 5 marzo alle ore 8.30, con arrivo alle ore 17.00, sempre all'interno della tenuta Il Ciocco, dopo avere disputato nove prove speciali, tre da ripetere due volte, Massa-Sassorosso, Careggine, Renaio e una, Il Ciocco, da replicare tre volte.

I modelli

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche del Gruppo R5 nazionale.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

ALBO D'ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni.

CALENDARIO 2022 SUZUKI RALLY CUP

4-5 marzo 45° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio | 7-10 aprile 69° Rallye Sanremo | 5-8 maggio 105a Targa Florio | 11-13 giugno 16° Rally di Alba| 29-31 luglio Rally Lana | 25-28 agosto 45° Rally 1000 Miglia | 6-9 ottobre 40° Rally 2 Valli; 11-13 novembre 13°Liburna Terra