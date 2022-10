CIAR | Rally Due Valli: Crugnola-Ometto Campioni 2022 dopo la PS1

Carica lettore audio

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sono ufficialmente Campioni CIAR 2022 già dopo la PS1 del Rally Due Valli.

Alla coppia della Citroën è bastata la vittoria nella Power Stage "Mezzane di Sotto" di 2,14 km, nella quale conquistando i 3 punti di chi firma il miglior tempo chiude matematicamente i giochi in classifica.

Alla guida della C3 Rally2 preparata dalla F.P.F. Sport e sotto un bel sole che ha illuminato le strade delle colline veronesi, il varesino è stato praticamente perfetto sul percorso arrivando al traguardo in 1'31"157 e trovando la sua famiglia già in festa con striscioni e cori.

"E' stata una annata straordinaria, faccio fatica a trovare le parole così a caldo. Ringrazio tutti, dalla prima all'ultima persona che sono qui con me, sono veramente contento ed è una grandissima soddisfazione", ha commentato Crugnola dopo essere saltato sul tetto della propria Citroën assieme ad Ometto, visibilmente emozionato.

Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, CR Motorsport-Meteco Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

Come dicevamo, la battaglia è finita praticamente subito perché in questa Power Stage il primo rivale di Crugnola/Ometto era Damiano De Tommaso, che però in coppia con Massimo Bizzocchi non è andato oltre il quinto tempo generale (quarto CIAR) con la Škoda Fabia Rally2 Evo della CR Motorsport, per cui rimanendo a secco vede sfumare il titolo.

Il secondo crono in prova lo ha invece ottenuto un aggressivo Giandomenico Basso con la Hyundai i20 N di Friulmotor condivisa con Lorenzo Granai, staccato di mezzo secondo dalla vetta e appena davanti agli ottimi Stefano Albertini/Danilo Fappani con la Škoda di BS Sport.

In Top5, oltre al già citato De Tommaso, ci sono anche Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov al volante della Škoda di Movisport.

Al sesto posto ecco invece la Škoda di Giuseppe Testa/Emanuele Inglesi (Ro Racing), seguita da quelle di Simone Campedelli/Tania Canton (Team MRF Tyres), Tommaso Ciuffi/Nicolò Gonella (Gass Racing) e Francesco Aragno/Andrea Segir (La Superba).

Completa la Top10 la Volkswagen Polo GTI condotta da Corrado Pinzano/Marco Zegna (New Driver's Team).

P. N. Pilota Gr/Cl Tempo Dist. 1. 1 CRUGNOLA Andrea OMETTO Pietro Elia Citroen C3 R5 RC2N/R5-RALLY2 1'31.157 2. 4 BASSO Giandomenico GRANAI Lorenzo Hyundai I 20 N RC2N/R5-RALLY2 1'31.738 0.581 3. 3 ALBERTINI Stefano FAPPANI Danilo Skoda Fabia Evo RC2N/R5-RALLY2 1'31.836 0.679 4. 12 GRYAZYN Nikolay ALEKSANDROV Konstantin Skoda Fabia R5 RC2N/R5-RALLY2 1'32.243 1.086 5. 2 DE TOMMASO Damiano BIZZOCCHI Massimo Skoda Fabia R5 RC2N/R5-RALLY2 1'32.270 1.113 6. 10 TESTA Giuseppe INGLESI Emanuele Skoda Fabia Evo 2 RC2N/R5-RALLY2 1'32.777 1.620 7. 8 CAMPEDELLI Simone CANTON Tania Skoda Fabia Evo Rally2 RC2N/R5-RALLY2 1'33.358 2.201 8. 5 CIUFFI Tommaso GONELLA Nicolò Skoda Fabia Evo RC2N/R5-RALLY2 1'33.387 2.230 9. 14 ARAGNO Francesco SEGIR Andrea Skoda Fabia Evo RC2N/R5-RALLY2 1'33.450 2.293 10. 9 PINZANO Corrado ZEGNA Marco Volkswagen Polo GTI RC2N/R5-RALLY2 1'33.461 2.304