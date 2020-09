WTCR: Audi in pole per Gara 2 con il sorprendente Berthon

Nathanaël Berthon firma la Pole Position a sorpresa al termine delle Qualifiche del FIA WTCR a Zolder, dove il pilota della Comtoyou Racing-DHL ha ottenuto il primato per Gara 1 con uno strepitoso giro beffando Yann Ehrlacher.

Al volante della sua Audi RS 3 LMS, il francese ha fermato il cronometro sull'1'35"486 negli 'shootout' della Q3, precedendo per soli 0"031 il connazionale della Cyan Racing Lynk & Co, che pure aveva ottenuto il primato nei settori 1 e 2 lungo i 4,011km del tracciato belga, dopo aver svettato anche in Q1.

Berthon ed Ehrlacher condivideranno quindi la prima fila di Gara 2, seguiti da due nuovi volti della serie davvero interessanti, Gilles Magnus e Santiago Urrutia. Il belga del Comtoyou Racing-RACB National Team conclude ad appena 0"041 dalla vetta con la sua Audi RS 3 LMS sul tracciato di casa che conosce a menadito (fatto non indifferente per il risultato finale), mentre l'uruguagio si porta subito a casa un paio di punti alla prima uscita con la Lynk & Co 03 della Cyan Performance, centrando anche il miglior crono in Q2.

Top5 anche per il vecchio volpone Yvan Muller sulla seconda Lynk & Co griffata Cyan Racing, ma il francese ha commesso un errore alla prima curva che di fatto gli ha negato l'assalto alla Pole Position.

Al suo fianco partirà Tom Coronel, che con la terza Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing-DHL fa una bellissima figura mancando per appena 12 millesimi l'accesso alla Q3 (e Berthon qui deve ringraziare sentitamente!), chiudendo sesto in Q2 davanti ad Attila Tassi, il più rapido dei piloti su Honda Civic Type R.

L'ungherese della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport precede la Lynk & Co 03 di Thed Björk e l'Alfa Romeo Giulietta Veloce di un ottimo Jean-Karl Vernay; anche il nuovo pilota del Team Mulsanne-Romeo Ferraris manca per poco la Q3, ma avrà la grande occasione di partire dalla prima fila della griglia invertita in Gara 1, dove la Pole Position sarà nelle mani della Honda di Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport).

Chi mastica amarissimo, invece, sono i due contendenti del titolo 2019, ossia Esteban Guerrieri e soprattutto il Campione in carica Norbert Michelisz. Se l'argentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha di che recriminare per non essere stato il migliore di ragazzi Honda, deludente è la prova dell'ungherese portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, tenuto a freno da una Hyundai i30 N che comincia subito ad avere dolori di pancia causati da un Balance of Performance tutt'altro che semplice da gestire, almeno nei confronti dei rivali.

Il primo degli eliminati in Q1 è stato il debuttante Dylan O'Keeffe, wildcard con la Renault Mégane R.S. della Vuković Motorsport che ha sfiorato per appena 123 millesimi il passaggio del turno, graziando Girolami.

La crisi delle Hyundai si è vista soprattutto nella manche d'apertura, dove le i30 N di Nicky Catsburg (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) hanno dovuto abbandonare la scena con il 14° e 15° posto, che unito al 17° di Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) conferma quanto soffrano le vetture coreane.

L'altra Renault del neoarrivato Jack Young termina al 16° posto, mentre fa malissimo Tiago Monteiro con la seconda Honda Civic Type R della (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, appena 18° e davanti all'Alfa Romeo Giulietta Veloce di Luca Filippi (Team Mulsanne-Romeo Ferraris).

Infine completano la classifica le tre nuovissime Cupra Leon Competición condotte da Bence Boldisz, Mikel Azcona e Gabor Kismarty-Lechner, giustificati però dal fatto che la loro squadra, la Zengő Motorsport, ha ricevuto le vetture solamente in settimana e non ha mai potuto svolgere nemmeno un test con esse (tant'è che appaiono ancora in livrea completamente bianca e non con il classico nero-verde del team magiaro).

Q3

Cla # Pilota Telaio Giri Tempo Gap Distacco km/h Punti 1 17 Nathanaël Berthon Audi 3 1'35.486 151.184 5 2 68 Yann Ehrlacher Lynk & Co 3 1'35.517 0.031 0.031 151.135 4 3 16 Gilles Magnus Audi 3 1'35.527 0.041 0.010 151.119 3 4 12 Santiago Urrutia Lynk & Co 3 1'35.880 0.394 0.353 150.563 2 5 100 Yvan Muller Lynk & Co 3 1'36.069 0.583 0.189 150.266 1

Q2

Q1