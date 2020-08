Ufficiale: Folger debutta in SBK come wild card a Barcellona

In occasione del primo Round di Catalogna nella storia del WorldSBK sulla griglia di partenza vedremo un nome nuovo: il 27enne tedesco Jonas Folger (Team Benovo Action by MGM Racing Yamaha) tornerà nel Campionato del Mondo come wild card.

Folger fin qui vanta una bella carriera grazie a diversi successi nel Campionato del Mondo Moto2, nel Campionato del Mondo 125cc e in Moto3, oltre ad un podio nella classe MotoGP. Per lui questo sarà il primo assaggio del WorldSBK: il suo obiettivo è tornare nel 2021 a tutti gli effetti nel Campionato del Mondo delle derivate di serie.

Nel 2008 debutta nel Campionato del Mondo 125cc andando a punti. Nel 2009 conquista un eccezionale podio nel Gran Premio di Francia in occasione della quarta gara della stagione che gli vale il quinto posto provvisorio in classifica. Poi arrivano altri risultati tra i primi dieci e chiude l’annata in 12esima posizione.

Nel 2010 è costante ma non riesce a salire sul podio mentre il 2011 lo vede vincere per la prima volta a Silverstone: si tratta del primo successo tedesco in 125cc in quasi tre anni. Nel 2012 la classe cadetta diventa Moto3 e nella seconda metà di stagione lotta costantemente per le posizioni di vertice andando a vincere a Brno. Altri podi lo attendono nel 2013 in quella che è la sua annata migliore che si chiude con un quinto posto.

Nel 2014 passa in Moto2 dove porta a casa due podi a Jerez e al Mugello oltre a una pole position a Le Mans. Nel Round di Losail che apre il 2015 vince per la prima volta nella classe intermedia. A fine anno sarà sesto. Nel 2016 è la volta di un altro successo e di alcuni podi. Sulla pista di casa del Sachsenring è protagonista di una bellissima sfida con Johann Zarco, prima del passaggio in MotoGP che avviene nel 2017.

Nella prima parte della stagione arrivano alcuni piazzamenti tra i primi dieci. Nel Gran Premio di casa guida la gara per molti giri prima di essere battuto da Marc Marquez nelle fasi finali. È costretto allo stop a causa di una malattia, a fine anno è decimo in classifica. Torna brevemente in Moto2 e ora è pronto per scendere in pista nel WorldSBK.

In merito al suo debutto nel WorldSBK Folger commenta con entusiasmo il ritorno in un Campionato del Mondo: "Sono davvero felice di esordire nel World Superbike. È una categoria molto interessante, mi piace molto guidare le moto da 1000cc. In questa classe ci sono tanti piloti con cui ho corso in passato e che rendono molto competitivo il livello del WorldSBK. Manco da tanto tempo da un Campionato del Mondo, non vedo l’ora di tornare!".