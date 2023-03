MotoGP | GasGas: Folger sostituirà l'infortunato Pol Espargaro ad Austin

Carica lettore audio

Contrariamente a quanto aveva rivelato Francesco Guidotti lo scorso fine settimana a Portimao, il GasGas Factory Racing Tech3 affronterà con una moto sola solamente questo fine settimana a Termas de Rio Hondo, ma tornerà a raddoppiare le sue RC16 a partire dal Gran Premio delle Americhe di metà aprile.

Il team manager della KTM aveva spiegato che Pol Espargaro non sarebbe stato sostituito per le due gare successive al Gran Premio del Portogallo in segno di rispetto, visto che è alle prese con un infortunio rimediato nel bruttissimo incidente della seconda sessione di prove libere, nel quale era arrivato ad urtare violentemente le barriere dopo un highside ad alta velocità.

Il pilota di Granollers è tornato a Barcellona lo scorso fine settimana, dove è stato operato alla mascella fratturata. L'intervento è stato eseguito martedì all'ospedale Dexeus. Rimarrà in osservazione per un paio di giorni e spera di tornare a casa presto, quando sarà in grado di intensificare la fisioterapia e definire i tempi per tornare in sella.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel frattempo però sulla sua RC16 salirà Jonas Folger, che farà il suo ritorno in gara nella classe regina dopo oltre cinque anni. Proprio quando difendeva i colori del team Tech3, allora in sella ad una Yamaha, si era fermato in occasione del Gran Premio del Giappone del 2017, quando gli era stata dignosticata la Sindrome di Gilbert.

Da allora ha fatto alcune apparizioni nel Mondiale Superbike, a dire il vero senza lasciare il segno, ed ha svolto il ruolo di collaudatore in MotoGP prima per la Yamaha ed ora per il marchio austriaco. Ad Austin però ci sarà per il tedesco la grande occasione di tornare a correre.

"Prima di tutto spero che Pol stia bene e che si rimetta in piedi il prima possibile. Sono sicuro che ha le persone giuste intorno a lui. Da parte mia, non vedo l'ora di tornare a correre e di arrivare in Texas per rivedere tutti i ragazzi della mia vecchia squadra!", ha detto Folger, che in carriera può vantare anche un podio in MotoGP, ottenuto nella gara di Sachsenring nel 2017.

"Spero che riusciremo a fare un buon lavoro e so che sarà una grande sfida per me, visto che i test sono appena iniziati. Tuttavia, questa sarà una grande opportunità per prendere confidenza con la moto e imparare a conoscerla meglio. Sono grato e ora guardo al Texas", ha concluso.