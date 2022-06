SSP | Dramma Niki Tuuli: amputate tre dita del piede!

Carica lettore audio

Niki Tuuli farà sicuramente fatica a dimenticare il weekend di Estoril del Mondiale Supersport. La caduta avvenuta durante il Warm-Up del round portoghese è infatti costata l'amputazione di tre dita di un piede al pilota finlandese.

Nell'incidente le dita sono rimaste incastrate nella catena della sua MV e si è capito immediatamente la gravità della situazione. In una prima fase, i medici avevano provato a salvare le dita del 26enne con un primo intervento chirurgico che prevedeva l'inserimento di alcuni chiodi.

Tuttavia, i tessuti erano troppo danneggiati e nelle dita era venuta meno la circolazione, quindi i dottori non anno potuto fare altro che procedere all'amputazione per evitare che il quadro peggiorasse ulteriormente.

Niki Tuuli, MV Agusta Reparto Corse Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Soltanto un rapido aggiornamento sulle mie condizioni. Il primo intervento chirurgico è avvenuto domenica e in quella operazione hanno provato a mettere tutto insieme con dei chiodi. I danni erano così rilevanti tanto che le mie dita non sono sopravvissute perfino dopo l'operazione", ha spiegato lo stesso Tuuli con un post su Instagram.

"Nel secondo intervento purtroppo è emersa la necessità di amputare le mie tre dita! Al momento ho tanto dolore; pare che mercoledì potrò tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi di affetto che mi avete mandato, per me hanno un grande valore", ha aggiunto.

Ora bisognerà capire quanto sarà lungo il suo periodo di recupero, che sicuramente non sarà semplice, anche se il pilota finlandese per il momento non sembra avere la minima intenzione di arrendersi...