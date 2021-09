SBK, Barcellona: nella FP1 è subito Rea, insegue Razgatlioglu

Il round di Barcellona dà inizio alla tripletta di quest’ultima parte di stagione Superbike e la lotta iridata entra subito nel vivo già dalla prima sessione di prove libere. Nel turno mattutino è subito duello Rea-Razgatlioglu, con il pilota Kawasaki che si prende il miglior crono e precede il diretto rivale in classifica di 159 millesimi.

Sulla pista di casa del suo team, Rea ferma il cronometro sull’1’42”419, candidandosi subito come l’uomo da battere. Il campione in carica parte forte sin da subito e la stessa ZX-10RR si dimostra piuttosto efficace anche grazie al quarto crono di Alex Lowes, che si ferma a poco meno di tre decimi dal compagno di squadra.

La lotta è subito tra Kawasaki e Yamaha, con i quattro portacolori ufficiali che occupano le prime cinque posizioni: il secondo crono è appunto quello di Razgatlioglu, che paga un decimo e mezzo, e Andrea Locatelli si mostra ancora una volta in grande forma e segue il gruppo di testa in quinta piazza. Il bergamasco resta a 296 millesimi dalla vetta.

Nella top 5 si inserisce, a sorpresa, un ottimo Tom Sykes, che con la sua BMW si piazza in terza posizione. il britannico beffa anche i più favoriti e si porta a soli 189 millesimi da Rea sulla pista di Barcellona, ma comunque i primi cinque sono racchiusi in meno di tre decimi, a dimostrazione di quanto sia serrata la lotta.

Fatica invece la Ducati, che trova il suo miglior pilota in settima posizione. È Michael Ruben Rinaldi il miglior pilota in sella alla Panigale V4R e paga quasi quattro decimi dalla vetta. Va molto peggio al suo compagno di squadra Scott Redding: il britannico, che ormai vede assottigliarsi sempre di più le speranze iridate, non va oltre il 13esimo crono, accusando un ritardo di nove decimi e mezzo.

Redding, pur essendo il secondo pilota Ducati, resta anche alle spalle di Honda e BMW, che in questa prima sessione hanno mostrato un buon potenziale. Leon Haslam chiude il turno mattutino in sesta posizione, a tre decimi da Rea mentre l’altra BMW ufficiale rientra in top 10: Michael van der Mark è ottavo alle spalle di Rinaldi. Garrett Gerloff, terzo dei quattro piloti Yamaha, è nono, mentre chiude il gruppo dei primi dieci un sorprendente Isaac Vinales.

Arranca in questa prima sessione anche Alvaro Bautista, che si ferma in 14esima posizione e si inserisce fra le due Ducati di Redding e di Chaz Davies, solo 15esimo. Fatica moltissimo anche Samuele Cavalieri, che da questo round sostituisce Tito Rabat nel team Barni. Lo spagnolo ha divorziato dalla squadra satellite Ducati con effetto immediato e Cavalieri inizia nelle posizioni di rincalzo, chiudendo con il 19esimo tempo.