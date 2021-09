SBK, Barcellona, FP2: Razgatlioglu precede Rinaldi e Locatelli

Nella soleggiata e calda Barcellona, i piloti del mondiale Superbike sono scesi in pista per disputare la seconda sessione di prove libere, che porta la firma di Toprak Razgatlioglu. Il leader del mondiale risponde a Jonathan Rea nel turno pomeridiano e si porta al comando anche della classifica combinata, chiudendo il venerdì da dominatore. Il pilota Yamaha precede il duo italiano formato da Michael Ruben Rinaldi, secondo, e da Andrea Locatelli, terzo.

Ancora una volta la Yamaha si dimostra piuttosto efficace sul tracciato del Montmelo, con Andrea Locatelli che dà prova di poter essere della partita e firma un terzo crono. Il bergamasco paga un ritardo di due decimi e mezzo dal compagno di squadra e leader del mondiale. A metà sessione è protagonista di una scivolata alla Curva 14, ma rientra ai box e non riporta conseguenze significative.

Si inserisce fra le due Yamaha la Ducati di Michael Ruben Rinaldi, autore di un grande giro nelle fasi iniziali del turno che riesce a mantenerlo tra le posizioni di vertice. Il guizzo del romagnolo gli permette di restare in seconda posizione a poco più di due decimi da Razgatlioglu ed è il migliore dei piloti Ducati. Migliora Scott Redding, sesto al termine della sessione, ma con mezzo secondo di ritardo dalla vetta.

Non brilla nemmeno Jonathan Rea in questo turno catalano: il campione del mondo in carica è quarto al termine del venerdì pomeriggio, ma deve vedersela con alcuni problemi sulla sua ZX-10RR che lo costringono a restare ai box più del dovuto. Sulla sua pista di casa, Kawasaki arranca e Alex Lowes non va oltre il settimo tempo.

Si fa notare ancora una volta Tom Sykes, che nella sessione pomeridiana firma il quinto tempo ed è autore di un venerdì molto solido che lo porta a pagare solamente quattro decimi da Razgatlioglu. BMW a doppia faccia in questo turno, con Michael van der Mark che non riesce ad agguantare la top 10 ed è solo 13esimo. Chi invece vanta un buon piazzamento è Honda, che ha entrambi i piloti nelle prime dieci posizioni: Leon Haslam è ottavo e precede Alvaro Bautista, nono con caduta, fortunatamente senza conseguenze. A chiudere la top 10 troviamo Garrett Gerloff con la terza Yamaha.

Axel Bassani perde il decimo tempo per due soli decimi e chiude il turno in 11esima posizione. Il pilota del team Motocorsa precede Chaz Davies, 12esimo con la Ducati del team Go Eleven. Fatica moltissimo Samuele Cavalieri, solo 20esimo con la Panigale V4R del team Barni.