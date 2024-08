SBK | Toprak: “Strane sensazioni e problemi tecnici, ma non so perché”

A Portimao, ci si aspettava un Toprak Razgatlioglu in grande spolvero, così come ci eravamo abituati a vedere negli ultimi tre round. Tuttavia, il leader del campionato non ha iniziato al meglio il venerdì portoghese, che l’ha visto chiudere le due sessioni di libere Superbike in terza posizione.

Due problemi tecnici hanno condizionato la prima giornata del round di Portimao: nella prima sessione di prove libere, è stato costretto a rallentare, ma questo non ha fermato la sua corsa al miglior tempo e ha concluso il primo turno al comando. Il problema si è però ripresentato nel pomeriggio, costringendolo a rallentare nel finale e a rientrare ai box per chiudere poi con il terzo crono nella combinata.

Ma cosa è successo? Al termine del venerdì di libere, il pilota BMW prova a dare una spiegazione, ma non ha ben chiara la causa di quanto accaduto: “Oggi purtroppo ho avuto ben due problemi tecnici… E sembra che entrambi fossero simili. Dobbiamo ancora capire cosa sia successo, perché la situazione non è del tutto chiara. Al momento non sappiamo bene, i ragazzi del team ci stanno lavorando. Nel complesso, le sensazioni non sono male, ma i distacchi sono contenuti. Qua siamo tutti vicini".

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In un campionato dove l’attenzione al consumo della gomma è diventata chiave, gli pneumatici usati potrebbero rappresentare un problema. Almeno sulla carta, perché Razgatlioglu ha il problema inverso: con gomma usata si trova molto meglio. “Nel primo turno, con la gomma usata era tutto ok. Poi con la gomma nuova ho avuto delle sensazioni strane, soprattutto alla curva 10. Infatti, dopo essere andato largo, ho rallentato e sono rientrato ai box”.

“Con le gomme usate mi trovo molto meglio che con le nuove, ma non so perché. Forse sabato riusciremo a compiere un passo avanti per migliorare e ad essere più veloce”, spiega Razgatlioglu, che si ritiene anche soddisfatto della nuova gomma portata da Pirelli: “Penso che la nuova SC0 sia stata apprezzata da tutti, al contrario della SC0 standard. La nostra moto non accelerava e non avevo grip, soprattutto per via delle alte temperature. Poi c'è stata la bandiera gialla a complicare le cose. Diciamo che ho solo bisogno di stare più tempo in pista”, conclude.