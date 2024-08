Dorna trascura la SBK a favore della MotoGP? Rea spiega le ragioni

Attualmente si respira una sensazione di ottimismo in MotoGP, poiché la prevista acquisizione da parte di Liberty Media nel 2025 fa sperare in una nuova era d'oro. Inoltre, il nuovo regolamento del Mondiale per il 2027 è atteso con impazienza e on BMW, un nuovo costruttore è in attesa (Alex Hofmann valuta la situazione).

L'umore nel paddock del Mondiale Superbike è meno euforico, dato che le derivate di serie sono state menzionate solo di sfuggita nelle notizie su Liberty. Questo porta a chiedersi se il campionato sia stato trascurato dal promoter Dorna negli ultimi anni.

Il campione del mondo Jonathan Rea ha parlato più volte della situazione della Superbike, serie dove corre da oltre 15 anni, ma ha anche avuto una visione d'insieme in MotoGP durante la stagione 2012: "A volte il Mondiale Superbike è stato vittima della MotoGP ed è stato visto come il suo fratello minore".

Rea è un pilota titolare nel Mondiale Superbike dal 2009 e, pertanto, già prima dell'acquisizione da parte di Dorna (fine 2012) partecipava al campionato di serie. Il sei volte iridato osserva che "non è certo un vantaggio per il Mondiale Superbike" che entrambi i campionati siano gestiti da Dorna. Allo stesso tempo, però riconosce anche i meriti dell'attuale promotore. "Dorna ha fatto un buon lavoro e ha avvicinato i costruttori", ha detto.

"D'altra parte, ero qui anche nel 2010. Allora c'erano BMW, Aprilia, Alstare (Suzuki, ndr), Honda, Ducati e Kawasaki. Il 2010 e 2011 è stato un periodo molto positivo anche per il Mondiale Superbike. Posso ritenermi fortunato per aver potuto vivere entrambe le situazioni", ha commentato il pilota Yamaha.

Punto debole evidente: il calendario del Mondiale Superbike

Un'occhiata al calendario mostra quanto poco sia considerato dalla Dorna il Mondiale Superbike. Quest'anno c'è un solo weekend fuori dall’Europa, a causa della cancellazione degli eventi in Indonesia e Argentina con breve preavviso.

I vuoti sono stati colmati con circuiti come Cremona, in Italia. Il circuito a sud del Lago di Garda ha ospitato finora solo campionati nazionali. Qualche settimana fa è stato annunciato che un ulteriore evento della MotoGP si sarebbe svolto a soli 250 chilometri di distanza, a Misano, nel fine settimana di Cremona. Il paddock delle derivate di serie ha reagito scuotendo la testa.

Inoltre, le lunghe pause dovute alle inutili gare back-to-back hanno portato a critiche anche nel paddock della Superbike. Dopo l'evento di Assen a metà aprile, non ci sono state gare fino al round di Misano a metà giugno. Durante questa pausa, si sono svolti quattro weekend di gara di MotoGP. L'attenzione degli appassionati di moto si è concentrata completamente sulla classe regina, mentre il Campionato Mondiale Superbike è stato dimenticato.

L'impressione è che la Dorna sia completamente concentrata sulla MotoGP e che la Superbike passi in secondo piano. "È normale quando si ha lo stesso proprietario", ha detto Jonathan Rea, aggiungendo: "Il Campionato del Mondo Superbike non può competere con la MotoGP in termini di spettacolo. Dobbiamo accettarlo".

Seconda carriera in SBK: perché così pochi piloti della MotoGP passano in SBK

Nell'era precedente all'acquisizione da parte di Dorna, abbiamo visto molti grandi nomi nel Campionato Mondiale Superbike. Gli ex campioni del motomondiale hanno intrapreso una seconda carriera dopo il periodo trascorso in MotoGP e hanno avuto a volte più o meno successo.

"Il campionato mondiale Superbike è stato fortunato quando sono arrivati Carlos Checa, Max Biaggi e Marco Melandri, piloti in grado di vincere gare in MotoGP. Biaggi era uno dei maggiori rivali di Valentino", ricorda Rea, che già nella sua stagione da esordiente dovette misurarsi con piloti di tale calibro.

Ma perché negli ultimi anni così pochi piloti di punta della MotoGP sono passati al campionato mondiale Superbike, preferendo lavori da collaudatore o ritirandosi completamente? "L'attuale calendario della MotoGP non è d'aiuto", riconosce Jonathan Rea.

L'ampio calendario della MotoGP, con 20 Gran Premi e più, toglie ai piloti la voglia di fare, ipotizza Jonathan Rea. "Quando i piloti finiscono la loro carriera in MotoGP, sono finiti. Piloti come Dani Pedrosa o Aleix Espargaro non pensano più di passare al campionato mondiale Superbike perché ne hanno abbastanza", spiega Rea.

Quasi nessuna possibilità di promozione dal Mondiale Superbike alla MotoGP

All'inizio dell'era della MotoGP a quattro tempi, molti costruttori favorivano i piloti provenienti dal Mondiale Superbike. Tuttavia, non molti piloti del SBK erano in grado di affermarsi nei Gran Premi, mentre ora sono sempre meno i talenti che fanno il salto dalle moto di serie ai prototipi.

Jonathan Rea è convinto che il promotore Dorna non fosse e non sia interessato a spianare la strada della MotoGP a talenti eccezionali. Ritiene che avrebbe potuto essere commercializzato meglio durante il suo periodo di massimo splendore: "Se tutto si svolge sotto lo stesso promotore, allora dovrebbe esserci uno sviluppo. La Dorna avrebbe dovuto supportarmi nel mio percorso verso la MotoGP", ha detto Rea, infastidito.

Vede un quadro simile con Toprak Razgatlioglu: "Se Dorna lo volesse, Toprak sarebbe una superstar mondiale. Ha una grande personalità, è estroverso e un uomo di spettacolo. Dovrebbe correre in MotoGP. Toprak ha una personalità e un talento incredibili. Ma corre nel campionato mondiale Superbike. Per questo non possono fare di lui una megastar. Dovrebbe essere nel paddock della MotoGP per questo", riconosce Rea ed è consapevole che il tempo sta per scadere per Razgatlioglu: "Non è più giovane. È difficile".

I critici sostengono ripetutamente che i migliori piloti del Mondiale Superbike non hanno la stoffa per competere in MotoGP. Rea prova un senso di soddisfazione quando guarda a quanto hanno dovuto lottare alcuni dei migliori piloti della MotoGP. Sottolinea che anche i piloti di successo della MotoGP non erano immediatamente in grado di vincere. "Questo ha rafforzato il nostro campionato", afferma Rea.

Come può il Mondiale Superbike sopravvivere accanto alla MotoGP?

Se Liberty Media otterrà il via libera e rileverà Dorna come previsto, il marketing della classe regina sarà portato a un livello superiore negli anni successivi, per rivolgersi a nuovi target. Si prevede che il divario tra la MotoGP e il Campionato mondiale Superbike si amplierà ulteriormente. Ma come può il campionato di serie sopravvivere in futuro se i costruttori si concentrano ancora di più sulla MotoGP?

Jonathan Rea suggerisce che i fine settimana della SBK dovrebbero essere trasformati in eventi con un carattere di manifestazione e orientati verso i festival. "Dovremmo stabilire che la gente partecipa a un evento. Dovrebbe essere come un festival, come lo è il TT dell'Isola di Man. Dovrebbe essere un luogo dove portare la famiglia e godersi le corse", spiega il campione dei record. "Dovrebbe esserci la possibilità di portare il proprio figlio e di farlo salire su una Yamaha PW50 nella fan zone", suggerisce Rea. "Un'altra idea potrebbe essere quella di combinare campeggio e concerti, come si fa alla 24 Ore di Le Mans".

In alcuni eventi si possono già vedere gli inizi di questa idea, ma in altri c'è poco da fare dopo la fine delle sessioni. Mentre a Most, per esempio, c'era ancora molto da offrire sul lago vicino, una settimana prima a Donington non c'era molto intrattenimento per i fan dopo la fine delle gare.

Jonathan Rea in generale vorrebbe vedere più interazione nei fine settimana. "Ci sono davvero molte gare, ma come fan si sta semplicemente seduti in tribuna", critica. "L'esperienza dei tifosi potrebbe essere migliore. Hanno fatto un ottimo lavoro con il Paddock Show, ma non succede molto fuori dalla pista. Mi piacerebbe vedere un vero e proprio festival".

Il Campionato Mondiale Superbike con un nuovo promotore?

Non è ancora chiaro se la prevista acquisizione di Dorna da parte di Liberty Media sarà effettivamente approvata. In passato, le autorità preposte alla concorrenza hanno impedito che la Formula 1 e la MotoGP fossero organizzate sotto un unico promotore. Tuttavia, l'ambiente è cambiato notevolmente da quando la decisione è stata presa quasi 20 anni fa. Tuttavia, questo rischio non è ancora stato eliminato.

In questo contesto, si ipotizza uno scorporo del Mondiale Superbike da Dorna. Tuttavia, è dubbio che un'acquisizione della MotoGP sarà autorizzata solo se Liberty si separerà dalla SBK. Nel complesso, il campionato di quasi-serie ha un'importanza troppo limitata. Tuttavia, nel paddock della SBK sono in molti a credere che il Campionato si troverebbe in una posizione migliore con un promotore rivale della MotoGP.