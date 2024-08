SBK | Portimao, Libere: ruggito di Petrucci, poi Bautista e Toprak

Tre triplette e un dominio incontrastato: per come ci eravamo lasciati a Most, ci si aspettava di ripartire di Toprak Razgatlioglu, invece Portimao parla… Ternano. Già, perché nel venerdì del round portoghese è Danilo Petrucci a sbaragliare la concorrenza prendendosi il miglior tempo nel turno del tardo pomeriggio e andando al comando della classifica combinata.

Il pilota del team Barni segue la scia delle sensazioni positive degli appuntamenti precedenti e dà prova di poter essere un avversario da tenere in considerazione dopo aver fermato il cronometro sull’1’40”681. Petruxperò non infligge un gap eccessivo sugli avversari, che sono tutti molto vicini: il primo di questi è Alvaro Bautista, che chiude il venerdì in seconda posizione.

Il campione del mondo in carica ha iniziato il weekend con qualche difficoltà, rimanendo a mezzo secondo dalla vetta nel primo turno, ma si rifà nella seconda sessione, chiudendo in seconda posizione, staccato di soli 23 millesimi dal compagno di marca. Nemmeno una caduta ferma l’alfiere Aruba.it Racing – Ducati, che rimedia una piccola abrasione al braccio destro, ma si porta anche davanti al rivale in campionato.

Meno esplosivo è stato Toprak Razgatlioglu, che si ferma in terza posizione al termine del venerdì di libere. Nella prima giornata del round di Portimao “si accontenta” del terzo crono nella combinata, chiudendo a 96 millesimi da Petrucci dopo aver dominato il primo turno. Tuttavia, il leader del campionato si presentava da favorito e rimane tale: solo un problema tecnico nel finale del turno pomeridiano ferma infatti la sua corsa verso la vetta della classifica.

Nicolò Bulega è quarto al termine del venerdì e limita i danni di una giornata complicata: il pilota Ducati è stato tradito dalla sua Panigale V4R nelle fasi iniziali del primo turno, rimanendo ai box per gran parte della sessione. Risale poi la china nel pomeriggio, arrivando a sfiorare la top 3 e presentandosi al sabato di qualifica in quarta posizione, staccato di 130 millesimi da Petrucci.

Chi invece può sorridere dopo le due sessioni di libere è Dominique Aegerter, migliore dei piloti Yamaha e quinto nella combinata. Lo svizzero precede Jonathan Rea, sesto con l’altra M1 del team factory. Solo due decimi e mezzo separano il nordirlandese dalla vetta, segno che i primi piloti sono tutti molto vicini tra loro. Inizia il weekend con il piede giusto anche BMW, che piazza ben tre piloti in top 10: Michael van der Mark è settimo davanti a Garrett Gerloff, ottavo.

Il primo dei piloti Kawasaki è Alex Lowes, che non va oltre la nona posizione nella combinata e precede Michael Ruben Rinaldi, autore di un guizzo nel finale della seconda sessione e decimo, staccato di quattro decimi dal leader Petrucci. Si può sorridere anche nel box Honda, che per tutta la giornata ha visto i piloti ufficiali viaggiare a ridosso della top 10: Xavi Vierge conclude il venerdì in 11^ posizione, rimanendo subito davanti al compagno di squadra Iker Lecuona, 12°.

Avvio di weekend difficile invece per Axel Bassani e Andrea Iannone. Il portacolori Kawasaki è solo 14° mentre l’alfiere Goeleven è addirittura 15°. Il pilota di Vasto è anche protagonista di una caduta nella prima sessione, fortunatamente senza conseguenze.