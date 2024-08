SBK | Portimao: zampata di Toprak in Superpole, sesto Bautista

Ha lasciato spazio agli avversari nel venerdì di libere a Portimao, ma quando contava, ha fatto la voce grossa: Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole nel round portoghese e scatterà davanti a tutti in Gara 1, dopo un grande giro che sembra avergli fatto dimenticare i problemi del venerdì. Con il tempo di 1’39”783, il leader del campionato si candida come il grande favorito del weekend.

Il pilota BMW infligge un distacco di un solo decimo ad Alex Lowes, che rialza la testa dopo un venerdì complicato e agguanta la seconda posizione in qualifica: il britannico porta la Kawasaki in prima fila con un colpo di reni e precede un ottimo Danilo Petrucci, che continua a mostrarsi a proprio agio sulla Panigale V4R del team Barni e si porta in terza posizione.

Nonostante non ancora al 100% fisicamente, il ternano beffa proprio nel finale Nicolò Bulega, strappandogli la prima fila e relegandolo in quarta posizione. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati apre la seconda fila, ma anche lui sta combattendo con un fisico non al top. Nella giornata di ieri è infatti stato male e limita i danni con il quarto posto, davanti a Michael van der Mark, che porta la BMW in quinta posizione.

L’olandese si piazza tra i due portacolori Aruba.it Racing – Ducati, con Alvaro Bautista che non va oltre il sesto tempo. Il campione del mondo in carica sembrava aver trovato un maggior feeling nel venerdì di Portimao, ma in qualifica paga quasi sei decimi dal poleman e scatterà dalla terza fila.

Per trovare la prima delle Yamaha bisogna scorrere la classifica fino alla settima posizione, dove vediamo Andrea Locatelli: il bergamasco è il migliore dei rappresentanti di Iwata e precede il compagno di squadra Jonathan Rea, ottavo. A chiudere la top 10 c’è ancora una R1, quella dello svizzero Dominique Aegerter, che scatterà dalla decima casella. A infilarsi nel gruppo delle Yamaha c’è Garrett Gerloff, fresco di firma con Puccetti, ma ancora in forza al team BMW e nono con la formazione Bonovo.

Ancora una qualifica difficile per gli altri italiani fuori dalla top 10: Axel Bassani è 12° con la Kawasaki, mentre Andrea Iannone è 15° con la Ducati del team Goeleven. Al debutto sulla pista di Portimao, il pilota di Vasto sta trovando diverse difficoltà e non riesce ad andare oltre la quinta fila. Ancora peggio Michael Ruben Rinaldi, che dopo un colpo di reni nel venerdì, è solo 17° in qualifica.