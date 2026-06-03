MotoGP | Inside Ducati racconta il ritorno di Marquez e il podio di Bagnaia "in casa"

La Ducati aveva segnato in rosso, nel vero senso della parola, la data del GP d'Italia 2026, ed era chiaro che si trattasse di un weekend speciale quando ha presentato una livrea davvero innovativa che celebrava i suoi 100 anni di storia, combinando diversi dei modelli leggendari che ha creato.

Ora, su "Inside Ducati", possiamo vedere come è stato vissuto dall'interno il round al Mugello, che ha visto il ritorno di Marc Marquez dopo l'intervento chirurgico e la mancata partecipazione alla gara di domenica a Le Mans ed all'intero round di Barcellona.

"Marc Marquez è tornato alla grande, dando ancora una volta il massimo. Passo dopo passo, ci ha regalato due gare magnifiche. Complimenti a lui", dice il team nella presentazione del video, che inizia con Marquez che incontra Pecco all'arrivo al circuito.

Dopo aver spiegato a Bagnaia come si sente, l'italiano gli suggerisce che avrebbe dovuto operarsi prima, durante la pausa invernale, tra una stagione e l'altra. Marquez spiega: "Me ne sono reso conto durante i test di Jerez. Il problema è che durante il weekend non mi faceva male, ma sentivo che ogni tanto andavo largo, commettevo errori... senza sapere perché. E durante i test di Jerez mi sono detto 'che succede qui?'. Sono andato direttamente dai medici e ho chiesto loro di darmi un'occhiata".

"Perché ho visto che quando mi mettevo in questa posizione (e si mette come se fosse su una moto) la vite toccava il nervo ed era come se si disconnettesse, senza dolore, ma era pericoloso. Soprattutto in curva, verso l'interno. E me ne sono reso conto durante i test di Jerez, perché nel weekend hai così tanta adrenalina che non...".

Poi, quando osservano la livrea speciale della Ducati, rivela di aver provato una moto ma non in pista, bensì su strada, e con le scarpe di suo fratello, un 43 di numero, per poter infilare il piede con il supporto che indossava, che in realtà aveva chiesto di non portare al Mugello.

"Ma il problema è il peso. Se ci cammino sopra, si rompe".

Il video assume un tono più simpatico quando il team, con Pecco Bagnaia come specialista, si mette ai fornelli a cucinare le pizze. E poi escono in pista, dove il #63 si rende subito conto che questa volta sarà diverso: "Rispetto all'anno scorso, gira meglio, è più facile". Più pessimista invece Marc: "Non c'è grip, non gira perché non c'è grip. Il resto più o meno va bene".

Il dottor Charte parla con Tardozzi del "fit"che il #93 ha ottenuto per portare a termine il weekend. Ma non vi sveliamo altro, guardate il video completo è qui sotto: godetevelo.

Mira: INSIDE Ducati - GP de Italia 2026 de MotoGP