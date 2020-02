Rea: “Ho poco feeling e dovremo capire perché”

La stagione 2020 del mondiale Superbike è iniziata nel segno di Scott Redding e della Ducati. Jonathan Rea è rimasto a guardare il dominio del suo nuovo avversario durante il venerdì di libere, dove non si è mostrato il solito cannibale ed è andato più cauto. Il campione del mondo in carica, che a Phillip Island non vince dal 2017, ha accusato qualche problema di grip durante l’unico turno in cui ha girato. Nella sessione mattutina infatti, l’alfiere Kawasaki non ha fatto segnare tempi rimanendo ai box a causa delle condizioni tutt’altro che ideali.

Rea ha lamentato una condizione dell’asfalto diversa e meno favorevole rispetto ai test, la pioggia che questa mattina si è abbattuta sulla pista australiana non ha aiutato con il grip ed il pilota Kawasaki ha faticato, rimanendo in sesta posizione nella classifica dei tempi.

“Il setup della moto era molto simile a quello dell’ultimo test – afferma Rea – ma oggi non mi sono sentito benissimo e non abbiamo fatto troppi cambiamenti. Ci siamo concentrati sul provare sia le nuove opzioni di gomme portate da Pirelli sia le standard che avevamo nei test. Entrambe hanno feeling diversi, alcuni positivi e altri negativi. Quindi dobbiamo guardare un po’ più a fondo per capire come mai il feeling non fosse così buono e c’è chiaramente meno grip rispetto ai test. Domani mattina, in base al livello di grip, speriamo che la pista sia più gommata dalle classi di supporto e che la pista sia un po’ diversa. È sempre difficile quando c’è molta pioggia, ma sento che non siamo così lontani”.

Resta fuori dalla top 10 Alex Lowes, che chiude la seconda sessione di prove libere in 11esima posizione, a 71 millesimi dal decimo crono. Sul bagnato invece ha ottenuto un ottimo quarto tempo, ma con soli 7 giri completati. Il pilota britannico sperava di poter sfruttare maggiormente entrambi i turni del venerdì per poter continuare a familiarizzare con la Kawasaki, nonostante senta di avere un buon passo.

Alla fine del venerdì di libere, Lowes afferma: “La prima sessione è stata bagnata e abbiamo perso un po’ di tempo stando nei box. È un peccato, ma abbiamo usato le stesse gomme per tutta la sessione e siamo rimasti sull’1’31 fino alla fine. Il mio passo è sicuramente migliore rispetto a quello che avevo nei test ed il setup della moto andava meglio anche dopo 18 o 19 giri. Ho bisogno di girare ancora, ma non credo che il mio passo sia così male”.

“Molti piloti hanno usato le gomme nuove alla fine, ma noi abbiamo scelto di lavorare sullo stesso set, provando a lavorato su quella che sarà la fine della gara di sabato. Devo fare esperienza sulla moto, ma sono felice dei passi in avanti in termini di feeling. Domani spero che le FP3 siano pulite e mi auguro di mettere insieme un buon giro in qualifica. Non vedo l’ora di disputare la mia prima gara in verde”.