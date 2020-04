Lowes: “Kawasaki è stata una bella scoperta”

Alex Lowes è stato scelto come compagno di squadra di Jonathan Rea in Kawasaki per sostituire Leon Haslam, che nel 2020 è passato alla Honda. L’ex campione BSB è approdato nel team campione del mondo dopo aver corso con Suzuki e con il team Yamaha.

Nel round di apertura della stagione 2020 a Phillip Island, fino ad ora l’unica gara disputata a causa dello stop dovuto al Coronavirus, Lowes ha conquistato un podio al debutto con la Kawasaki, battendo Rea in una Gara 2 entusiasmante. Le prestazioni degne di nota di Lowes gli hanno permesso di essere al comando della classifica generale con 12 punti di vantaggio sul secondo, l’esordiente in Superbike Scott Redding sulla Ducati.

Parlando con Monster Energy, Lowes ha commentato il suo periodo in Kawasaki fino ad ora: “È stata una grande scoperta per me vedere quanto lavorano bene questi ragazzi e mi sento che tutto mi stia aiutando a fare un passo in avanti in termini di guida e risultati. È stato molto positivo e mi sono divertito a lavorare con loro e conoscerli, Jonathan compreso. Lavora benissimo, quindi sono sicuro di poter imparare tanto da lui”.

“Ovviamente avremo una ripartenza ritardata, ma i primi tre mesi insieme, con i test, sono stati molto buoni. Durante l’inverno mi sentivo bene sulla moto, anche se non c’è stato un meteo ideale, quindi non abbiamo completato molti giri sull’asciutto. Quindi credo che ci sia un grande margine di miglioramento in sella alla moto. Sono molto sicuro della mia decisione e sono felice di lavorare con questi ragazzi. Quando torneremo a correre, che sia il mese prossimo, fra due mesi o quando sarà, sicuramente potrò essere davanti”.

Neil Hodgson, manager di Lowes e vincitore del mondiale Superbike nel 2003, ha dichiarato a Motorsport.com che crede che il proprio pilota abbia il potenziale per essere campione del mondo, ma ha sottolineato anche come questo sia il primo anno di Lowes in sella alla ZX-10RR: “Sono realista. Phillip Island è una pista particolare che crea sempre grandi battaglie. A volte, come abbiamo visto negli anni passati, è difficile vedere quello che succede in Australia replicarsi. Non possiamo dire che ora Alex batterà Jonathan ogni fine settimana”.

“Gestisco Alex, ma sono realistico e so quanto sia bravo Jonathan. Quindi, da quel che vedo, quest’anno per Alex rappresenta un grande passo in avanti, essendo approdato al team Kawasaki, sarà un anno di apprendimento per lui. Se potrà battagliare con Rea, vincere altre gare, posso credere che l’anno prossimo, che sarà il suo secondo con Kawasaki, avrà l’opportunità di lottare per il titolo. Ma realisticamente, Jonathan Rea è un pilota di gran classe, non commette errori. In questa fase, so che Alex non si lascia trasportare”.

Informazioni aggiuntive di Eric Johnson