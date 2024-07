Hamilton ammette: "La MotoGP mi interessa. Tutto è possibile"

Lewis Hamilton si appresta a vivere le ultime stagioni da pilota di Formula 1 e lo farà con la Ferrari a partire dal prossimo anno, ma il 7 volte campione del mondo del Circus iridato non è focalizzato solo all'oggi, ma anche al domani.

Il britannico sa bene di essere verso la fine della carriera da pilota e sta preparando quello che sarà il suo futuro con il casco appeso al chiodo, ma una vita ancora ben dentro al motorsport pur avendo più interessi anche al di fuori degli sport a motore.

Non a caso Lewis ha già avuto modo di essere proprietario dei Denver Broncos, squadra NFL, nel 2022, e fondando il Team X44 in Extreme E. Ora alla sua attenzione c'è la MotoGP, ovvero la massima espressione del motociclismo sportivo.

"Ho sempre amato la MotoGP. Sono interessato alla potenziale crescita di questo sport, ma non ho ancora approfondito l'argomento", ha ammesso Hamilton.

"Però tutto è possibile. Sono sicuramente interessato, come ho detto prima, all'equity e i Broncos sono già stati un primo passo verso la proprietà di una squadra. Quindi penso che nei prossimi 5-10 anni ci sarà qualcosa di più, vedremo".

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel corso della sua carriera, Hamilton ha avuto modo di avere contatti diretti con la MotoGP. Nel 2019 partecipò a uno scambio di mezzi con Valentino Rossi sul tracciato di Valencia dedicato alla memoria di Ricardo Tormo.

4 anni prima, nel 2015, Hamilton collaborò con MV Agusta per progettare una moto in edizione limitata.

"Sicuramente è interessante ho visto la notizia. Ma la stampa spesso scrive e non succede nulla", ha dichiarato l'attuale leader del Mondiale di MotoGP, Jorge Martin, a proposito dell'interesse di Hamilton per un team della classe regina del Motomondiale.

"Anche se dovesse accadere, sarà di certo interessante. Questo succede perché il nostro sport sta crescendo, e penso che sia solo l'inizio. Penso che i prossimi anni saranno molto interessanti per la MotoGP e spero che se qualcuno come Hamilton, che è una figura iconica del motorsport, vuole acquistare un team di MotoGP è perché qualcosa sta cambiando realmente. Quindi, sono davvero molto contento di questo".

Marc Marquez, prossimo pilota ufficiale Ducati a partire dal 2025, ha aggiunto: "Se è vero, perché non si sa mai, è certamente un bene per il nostro sport. E anche se non è reale è un bene comunque per la MotoGP, perché il nostro campionato ha bisogno di gente che ne parli e faccia pubblicità. Vedremo".