SBK | Bassani: "Bimota 'strana': stesso suono della Kawasaki, ma feeling diverso"

Aveva tutti gli occhi addosso nei test di Jerez del Mondiale Superbike, ma bisogna ammettere che il debutto della Bimota è stato di quelli lasciano il segno. Se nella prima giornata è stato il collaudatore Florian Marino a darsi da fare in sella alla KB998, ieri è toccato ai due titolari Axel Bassani ed Alex Lowes, che hanno impressionato chiudendo con i primi due riferimenti.

Il pilota veneto ha fermato il cronometro su un tempo di 1'38"478, precedendo di circa due decimi il compagno di box. E' vero che martedì il vice-campione del mondo Nicolò Bulega era stato tre decimi più veloce con la sua Ducati ma, considerando che per entrambi si trattava di una prima presa di contatto, si potrebbe dire che il buongiorno si vede dal mattino. Anche perché il ducatista aveva firmato il suo tempo con la gomma SCQ.

"E' stata davvero un'ottima prima giornata con la nuova Bimota. Nella prima parte non è stato facile dato che si tratta di una moto completamente nuova e abbiamo dovuto scoprire tutto. Penso che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Il team ha lavorato bene e la moto è bella, il feeling è buono", ha detto Bassani, che mercoledì ha messo insieme 76 giri del tracciato andaluso.

"Abbiamo tanto lavoro da fare ma, al momento, stiamo facendo un lavoro davvero ottimo. Il mio tempo è stato di circa mezzo secondo migliore rispetto a quello che ho realizzato lo scorso weekend in Superpole. Ciò significa che il feeling con la moto è buono e che posso spingere", ha aggiunto.

La sensazione è che questa sia una moto più nelle sue corde, perché sembra essersi adattato quasi subito, a differenza di quanto fatto quest'anno con la Kawasaki ZX-10RR: "È abbastanza diversa dato che abbiamo le ali ed il telaio è completamente diverso. È come guidare una moto differente ma con lo stesso motore. È strano perché il suono è lo stesso, ma il feeling no. Sono due cose diverse. La Kawasaki era una buona moto ma la Bimota è quella della nuova era".

Alex Lowes, Bimota by Kawasaki Racing Team Foto di: Kawasaki Racing Team

Dopo cinque anni in sella alla Kawasaki, l'ultimo dei quali piuttosto positivo, con il quarto posto nel Mondiale e ben due vittorie nel fine settimana di Phillip Island, ora Alex Lowes deve iniziare ad adattarsi alla moto nuovo, ma il primo "assaggio" è stato sicuramente positivo.

"È stato bello iniziare questa nuova sfida. Dobbiamo capire cosa mi serve dalla moto, forse cambiando un po' lo stile di guida. Tanto lavoro da fare ma è stato bello iniziare. Il feeling è stato buono fin dai primi giri di stamattina. È stata una prima giornata davvero bella e divertente in sella alla moto", ha detto Lowes.

Anche il britannico ha sottolineato che il comportamento della KB998 è differente rispetto a quello della "Verdona": "È sorprendente. Penso che la moto debba essere guidata in un modo diverso dato che ho guidato la Kawasaki per cinque anni e ho avuto come la sensazione di riuscire a prendere qualcosa dalla moto. Penso che questa moto va guidata in modo più dolce. Dovrò cambiare il mio stile di guida per trarre tutto dalla moto e per capirla un po’ di più. È bello il modo in cui la moto curva, è dolce e gira bene".