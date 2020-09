Scandola: "Per il 2021 valuto gare mediatiche. Gradirei l'ERC"

Ormai da diverso tempo Umberto Scandola si sta lanciando verso panorami rally sempre meno nazionali - pur correndo nel CIRT - per sposare sfide internazionali. Lo abbiamo visto correre quest'anno in (pochi, causa pandemia da COVID-19) eventi del WRC3 e in gare europee al volante della Hyundai i20 New Generation R5.

La sua confidenza con la i20 migliora di gara in gara, intanto è impegnato a portare a termine il suo programma gare 2020 che avrà come ciliegina sulla torta il Rally Italia Sardegna, gara con cui ha un conto in sospeso dopo l'amaro ritiro avvenuto due anni fa quando ancora difendeva i colori di Skoda.

Il pilota di Erbezzo ha rilasciato un'intervista esclusiva a Motorsport.com, in cui ha confermato la sua presenza in Sardegna, ma anche al lavoro che il team e i suoi partner stanno facendo per preparare il suo programma gare del prossimo anno.

Umberto, al Rally Italia Sardegna ci sarai?

"Confermo che farò il Rally Italia Sardegna, fa parte del mio programma e non vedo l'ora. E' una gara a cui tengo particolarmente".

Nel tuo programma iniziale trovava spazio anche il Rally di Germania, tappa del WRC. Ora questa è stata cancellata. Alla luce di ciò, sostituirai quella gara con un'altra del Mondiale o rimarrà un vuoto nel programma 2020?

"Purtroppo per ovvie ragioni i programmi hanno subito cambiamenti e uno di questi è il Rally di Germania che è saltato. Non abbiamo ancora un sostituto per quell'evento, almeno a oggi. Però abbiamo la fortuna di avere un grande supporto e un grande dialogo con i nostri sponsor e i nostri partner. Anche con Hyundai".

"Stiamo valutando assieme, passo dopo passo, quali gare possano essere anche mediaticamente, anzi, soprattutto mediaticamente, le gare più indicate per avere maggior ritorno. In fin dei conti tutti corriamo per passione, ma lo facciamo anche con uno scopo che è quello di pubblicizzare un marchio, le prestazioni di un'auto, piuttosto che le prestazioni dell'equipaggio e del team. Valutiamo quello che sarà meglio fare in questo momento. Ma non abbiamo a oggi un sostituto".

Assieme ai tuoi partner, quando inizierete a stilare il tuo programma gare per il 2021?

"Inizieremo molto presto. Anzi, ne stanno già parlando. Io alla fine sono quello che viene a saperlo per ultimo (ride). Ne ho sentito parlare. Stanno ragionando sul 2021 valutando campionati nazionali ed europei. CI sono tante opportunità e variabili. A oggi è difficile fare programmi a medio-lungo termine, perché non si sa a cosa si andrà incontro. Quello che è importante è che il rally abbia un ritorno importante se veicolato nel modo giusto. Credo di poter contare ancora sull'appoggio dei nostri partner".

Hyundai Motorsport quanto peso ha nelle scelte del tuo programma?

"Noi dipendiamo da Hyundai Italia. Hyundai Motorsport ha la sezione Customer Racing che sono dedicati ai team privati, a tutti quei team che come noi hanno l'appoggio dalla filiale, ma anche che non ha questo supporto. Possiamo contare su di loro, anche per la scelta gare. Ci danno indicazioni importanti, dei consigli. Ma anche sugli aspetti tecnici: evoluzioni, set up dedicati alle varie gare. Quindi anche opinioni e sviluppi. Aspetti tecnici per cui loro sono specializzati e sono concentrati per far sì che la macchina sia sempre più competitiva".

Se tu potessi scegliere dove correre il prossimo anno senza condizionamenti di sorta, cosa ti piacerebbe fare?

"Quest'anno si stava avverando un sogno. Ovvero fare parte del WRC3. Non escludo che le gare europee abbiano grande fascino e altrettanto ritorno mediatico. Quindi un campionato europeo fatto come si deve mi piacerebbe e mi stimolerebbe molto. Non perché snobbi il campionato italiano o i campionati nazionali, tutt'altro. Anzi, sono una grande palestra e mi hanno formato. Ma credo che a 35 anni avere l'opportunità di fare campionati al di fuori delle mura domestiche penso che possa essere più costruttivo e ambizioso".