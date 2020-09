WRC, Rally di Turchia: 12 speciali, ma durissime

Questo fine settimana torna protagonista il WRC e lo fa con il quinto appuntamento della stagione, il Rally di Turchia. Si tratta di una delle gare più dure dell'intero Mondiale, a maggior ragione considerando il calendario 2020 accorciato.

La gara è composta da 12 prove speciali. Le prime due sono previste nella giornata di venerdì, con un breve giro pomeridiano. Da segnalare la prova speciale Gokçe di 25,22 chilometri, ovvero la più lunga della giornata.

Sabato, invece, sarà una giornata scoppiettante. Le prove sono le stesse dell'edizione dello scorso anno. Si tratta di due giri sulle stesse 3 speciali, che renderanno molto impegnativa la giornata.

Per domenica, invece, sono 4 le prove speciali previste. La prima, che sarà ripetuta 2 volte, sarà la grande attrazione della corsa, nonché la stage più lunga, la Cetibeli di 38,15 chilometri. La Power Stage, invece, sarà il secondo passaggio sulla Marmaris di 6,22 chilometri.

Il Rally di Turchia sarà la gara più lenta tra quelle su terra, ma anche una delle più dure dell'intero Mondiale a causa delle temperature elevate che potrebbero mettere in crisi i motori, ma anche freni e trasmissioni.

A rendere la gara ancora più dura ci pensa il fondo, uno dei più irregolari e difficili per quanto riguarda le gare su terra. Per questo evento Michelin porterà gomme Hard proprio per far fronte alla natura dello sterrato turco.