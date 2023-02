WEC | United e Vector completano i propri equipaggi 2023

Carica lettore audio

United Autosports e Vector Sport sono al lavoro per completare i propri equipaggi con cui prenderanno parte alla stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Per entrambe le squadre c'è da onorare ai massimi livelli l'impegno in Classe LMP2 con le rispettive Oreca 07-Gibson, dunque a meno di un mese dalla partenza del campionato ecco i nomi che mancavano all'appello.

Partendo da United, la scommessa è il giovane Frederick Lubin, 18enne proveniente dall'Euroformula Open che avrà modo di fare esperienza al fianco di Phil Hanson e Filipe Albuquerque sulla vettura #22.

"Sono entusiasta di correre per United Autosports quest'anno sulla vettura numero 22 nel Mondiale Endurance con Phil e Filipe - commenta Lubin - Non vedo l'ora di iniziare, credo che sarà un anno incredibile. Ringrazio enormemente Richard Dean per avermi dato questa opportunità e il resto del team. Ci vediamo a Sebring".

Il team principal Richard Dean aggiunge: "Il WEC diventa ogni anno più forte e più competitivo, ma abbiamo una formazione di piloti in entrambe le nostre vetture che sono in grado di vincere. La #22 ha i nostri precedenti vincitori di titoli WEC, Phil e Filipe, e un giovane talento entusiasmante come Freddie. Ci aspettiamo di lottare per il podio in ogni evento".

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2: Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen Photo by: JEP / Motorsport Images

Venendo invece alla Vector, oltre al già confermato Ryan Cullen sulla Oreca #10 avremo in azione Gabriel Aubry, reduce dall'esperienza sulla Ferrari in LMGTE AM e con già un passato in LMP2, e Matthias Kaiser, visto al volante della Oreca di Muelhner Motorsport in ELMS.

"Siamo lieti di accogliere Gabi e Matthias nella squadra. Abbiamo svolto un'ottima pre-stagione e non vediamo l'ora di partecipare al Prologo e alla gara di Sebring", dice il team principal Gary Holland.

"Siamo certi che le loro qualità individuali, grinta e determinazione ci aiuteranno a continuare a lasciare il segno in quella che sappiamo sarà una stagione molto competitiva".