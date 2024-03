Le Mans | United con il trio stellare Keating-Albuquerque-Hanley

La United Autosports ha rivelato il suo primo equipaggio che schiererà alla 24h di Le Mans del 2024.

La squadra anglo-americana ha ottenuto l'invito in Classe LMP2 PRO/AM per la Oreca #23, oltre ad un posto per la #22 per la 92a edizione della corsa che si tiene sul Circuit de la Sarthe il 12-16 giugno.

Rispetto alla prima stesura dell'elenco iscritti, Filipe Albuquerque è stato spostato sulla #23 di PRO/AM assieme a Ben Hanley e Ben Keating, formando un equipaggio che sarà senz'altro tra i favoritissimi per la vittoria finale, anche a livello generale della categoria.

"Riunire l'esperienza, le capacità e la determinazione di non uno, ma di tre comprovati vincitori di Le Mans è un'emozione incredibile mentre ci prepariamo al nostro debutto nella classe LMP2 Pro/Am", afferma l'AD di United, Richard Dean.

"Le Mans è sempre emozionante, mai semplice, ma con questa formazione di piloti, stiamo rendendo molto chiare le nostre intenzioni".

#23 United Autosports Oreca 07 - Gibson of Joshua Pierson, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis Foto di: Marc Fleury

D'accordo anche Keating: "Lo schieramento Pro/Am in LMP2 sembra molto forte con molti vincitori al volante. Per me è davvero divertente. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida con United Autosports, Filipe e Ben. Abbiamo tutti molta esperienza e questo fa la differenza in questa gara".

Carico anche Hanley: "È fantastico andare di nuovo a Le Mans. La gara è sempre difficile, ma con il nostro schieramento e la storia della squadra, punteremo alla vittoria".

Albuquerque chiosa: "Un altro anno, un'altra Le Mans con United Autosports! È semplicemente fantastico, sono felicissimo di correre con questa grande squadra con cui ho partecipato all'evento negli ultimi otto anni. Ho corso insieme a Ben Hanley quando eravamo nei go-kart e ora ci incontriamo di nuovo".

"E che dire di Ben Keating: è una superstar della LMP2, ha sicuramente più chilometri di me! E conosce Le Mans molto bene. Ha una vittoria in più di me! Ho un immenso rispetto per lui e per la sua voglia di continuare a spingere sempre di più. Sono carico, andiamo a vincere".

Ora aspettiamo di vedere quale sarà l'equipaggio della #22, dato che tra i nomi indicati in precedenza c'era anche quello di Nico Pino, che però sarà impegnato in Classe LMGT3 sulla McLaren di United.