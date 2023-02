WEC | Toyota presenta le modifiche alla GR010 Hybrid per il 2023

Carica lettore audio

Messi in bacheca i titoli iridati dei primi due anni dell'era Hypercar, la Toyota Gazoo Racing non si ferma e per la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship ha preparato la sua GR010 Hybrid durante l'inverno apportando alcune modifiche.

Il detto 'squadra che vince non si cambia' era stato sottolineato dalla conferma dei sei piloti ufficiali che comporranno gli equipaggi, con la vettura #7 affidata ai Campioni 2021 Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, e la #8 ai loro successori del 2022, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa.

Per il ruolo di riserva è stato invece designato Kazuki Nakajima, che dal 2022 è anche Vice Presidente del ramo europeo di TGR con sede a Colonia. Soluzione migliore per tutti e a costo zero, dato che il giapponese prende il posto di Nyck De Vries, passato alla Formula 1.

Difendere i Mondiali Piloti e Costruttori non sarà semplice quest'anno, dato che nella Classe LMH arriveranno le agguerritissime Cadillac, Ferrari, Porsche, Vanwall e più avanti Isotta Fraschini, mentre ci riproveranno Peugeot e Glickenhaus.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

Quindi 'squadra che vince non si cambia', ma si cerca ovviamente di migliorarla: per questo durante l'inverno in TGR hanno studiato cosa e come modificare le parti della GR010 Hybrid, che essendo stata omologata dal 2021 può spendere solamente cinque jolly per lo sviluppo concessi dal regolamento tecnico nell'arco dei 5 anni successivi al 'congelamento'.

Cominciando dalle prime cose che l'occhio nudo può apprezzare, i tecnici hanno messo mano alla carrozzeria aggiungendo due nuove appendici anteriori visibili nella parte laterale in prossimità dei fanali per migliorare guidabilità e aerodinamica, così come la paratia laterale dell'ala posteriore, ora più arrotondata rispetto al 2022, riprendendo un po' il concetto visto nel modello proposto nel 2021.

Anche la pinna del cofano motore è leggermente più corta, mentre ci sono nuove prese d'aria anteriori e posteriori nella zona delle ruote per migliorare il raffreddamento dei freni. La dimensione dei cerchi rimane quella adottata nel 2022, dopo un cambio rispetto alla grandezza delle 2021 che aveva dato qualche problematica.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

Nuovo concetto anche per i fari al fine di ottimizzare la visibilità durante le ore in notturna, con una disposizione dei fanali differente specialmente nella parte superiore. Questo tornerà utile soprattutto alla 24h di Le Mans piuttosto che in Bahrain, dato che il Circuit de la Sarthe presenta diversi tratti attorniati dal bosco e quindi al quasi buio completo, mentre a Sakhir il tracciato del deserto è illuminato ovunque.

Venendo invece a ciò che rimane sotto il... vestito, l'obiettivo principale si è focalizzato sul perdere peso per arrivare al minimo di 1040 kg consentito dal regolamento. Per questo il sistema ibrido, composto da un motore da 3,5 litri da 520 kW (707 CV) e da un motore elettrico da 200 kW (272 CV) ora ha componenti più leggere, mantenendo comunque la filosofia originale.

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

"Questa è la stagione che stavamo aspettando. È fantastico per i fan vedere così tanti costruttori competere in Hypercar, e come team siamo entusiasti dei nuovi concorrenti. Vogliamo partecipare a una grande battaglia per il vertice, che farà divertire i tifosi e produrrà molti bei ricordi, in particolare per il 100° anniversario di Le Mans", ha dichiarato Kobayashi, ancora nella doppia veste di pilota e Team Principal.

"In TGR non stiamo mai fermi e cerchiamo sempre di migliorare le nostre auto. Quindi, proprio come l'anno scorso, abbiamo introdotto alcune evoluzioni alla nostra GR010 Hybrid per la stagione 2023. Questi aggiornamenti sono il risultato di una forte collaborazione tra i membri del team di Higashi-Fuji e Colonia, oltre che con i nostri collaboratori e fornitori, quindi vorrei ringraziare tutti per il duro lavoro svolto finora".

"Le prime impressioni dei piloti sulla vettura modificata dopo le prove e i test pre-stagionali sono positive, il che ci dà fiducia sul fatto che insieme possiamo lottare per mantenere i nostri titoli di Le Mans e del WEC".

Toyota GR010 Hybrid Photo by: Toyota Racing

Il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon, ha aggiunto: "Abbiamo apportato delle evoluzioni alla nostra vettura per migliorare ulteriormente l'affidabilità, la guidabilità e la manutenzione come parte del nostro normale piano a lungo termine di crescita continua".

"Abbiamo attuato una grande evoluzione per il 2022 con la modifica delle dimensioni delle ruote, necessaria per risolvere alcuni problemi di cui soffrivamo, e ha portato i benefici che ci aspettavamo. Le modifiche del 2023 sono il normale passo successivo in questo processo e abbiamo visto risultati incoraggianti nei test pre-stagionali".

"È emozionante competere con i nuovi concorrenti della Classe Hypercar quest'anno, soprattutto per i fan, ma il nostro approccio non cambia. Il lavoro rimane lo stesso: puntiamo a vincere, quindi dobbiamo ottenere il massimo dal nostro pacchetto, senza errori. Questo è il modo in cui abbiamo sempre affrontato le gare. L'affidabilità e la costanza del passo generale, così come la riduzione dei rischi di incidente, sono fattori critici su cui abbiamo continuato a concentrarci con la GR010 Hybrid aggiornata e il nostro approccio alla stagione 2023".