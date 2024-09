WEC | Prime Hyperpole per Cadillac e Ferrari alla 6h del Fuji

Sono state le Qualifiche delle "prime volte" quelle andate in scena al Fuji, dove Cadillac e Ferrari vanno a prendersi le Hyperpole per le rispettive categorie.

Il sole ha cercato di farsi largo tra le nuvole che hanno parzialmente ricoperto il cielo sopra il tracciato giapponese, andando ad illuminare la grande giornata di Alex Lynn e François Heriau, capaci di prendersi i primati in HYPERCAR e LMGT3 al termine di sessioni molto combattute di questo penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

HYPERCAR: ruggito Caddy

Finalmente arriva la prima Hyperpole per la Cadillac, che a lungo aveva dimostrato di essere competitiva già dallo scorso anno e patendo la beffa della vetta sfumata in extremis a Le Mans.

Lynn è sceso in pista pimpantissimo già dalla prima sessione e in quella decisiva ha piazzato la zampata finale in 1'28"901 al volante della V-Series.R #2, beffando per soli 0"041 Ryo Hirakawa, che già stava assaporando la partenza al palo nella sua prima Qualifica stagionale con la Toyota #8.

Gli ultimi 12' hanno mostrato una griglia molto ravvicinata, con 0"322 a racchiudere otto vetture e tanti colpi finali che hanno rimescolato la classifica. Tra questi segnaliamo quello di Dries Vanthoor, salito terzo con la BMW #15 superando per 6 millesimi la Toyota #7 di Kamui Kobayashi, mentre in Top5 c'è anche Kévin Estre come migliore delle Porsche ufficiali del Team Penske, armato della 963 #6.

Buona anche la sesta piazza di Charles Milesi con la Alpine #35, tenendosi dietro la Ferrari #50 di Antonio Fuoco, fermatosi a 0"295 dal primato e tenendosi alle spalle la Porsche #5 condotta da Matt Campbell.

Nonostante i 0"681 di distacco va applaudita la prova di Daniil Kvyat e della Lamborghini SC63 preparata da Iron Lynx, per la prima volta in Top10 e pronta a scattare dalla nona casella dello schieramento, affiancata dalla Porsche #99 di Julien Andlauer, il quale regala a Proton Competition la prima Hyperpole tra i team privati della categoria.

In Q1 il riferimento era stato firmato da Lynn con la Cadillac in 1'29"090 in una sessione tiratissima che ha visto la Lamborghini centrare per la prima volta l'accesso alla Hyperpole beffando per 3 millesimi la BMW #20 di Robin Frijns, che quindi scatterà 11° seguito dalle rimanenti Ferrari.

Antonio Giovinazzi non è riuscito a fare meglio del 12° crono sulla 499P #51 prendendo 0"682, Robert Kubica è 13° con la #83 di AF Corse lamentando traffico e pochissima aderenza che lo hanno lasciato a 0"739.

Come ormai accade spesso, fuori dalla lotta per il primato entrambe le Peugeot: la #93 di Mikkel Jensen è 14a in scia a Kubica, ultima a 1" dalla vetta la #94 di Loic Duval.

In mezzo alle 9X8 si piazzano la Alpine #36 di Matthieu Vaxiviere e le deludenti Porsche della Jota affidate a Norman Nato e Oliver Rasmussen.

LMGT3: finalmente Ferrari!

Arriva la prima Hyperpole per la Ferrari in Classe LMGT3 nella stagione 2024, con un bravissimo François Heriau a dettare legge fin da subito.

Il francese di AF Corse ha messo la 296 #55 davanti a tutti in 1'40"893 battendo per 0"082 l'ottimo Tom Van Rompuy e la Corvette #81 di TF Sport.

La seconda fila è per Josh Caygill con la McLaren #95 di United Autosports, staccato di un paio di decimi, e per la Lamborghini #85 di Sarah Bovy (Iron Dames), fermatasi a +0"327.

Top5 per James Cottingham guidando la McLaren #59 di United Autosports, che ha 4 decimi di ritardo dal primato e qualche centesimo di vantaggio sulla Lexus #78 di Arnold Robin (Akkodis ASP), a sua volta per un soffio meglio di Hiroshi Koizumi con la Corvette-TF #82.

Dopo il primato centrato ad Austin, Ian James chiude ottavo al volante della Aston Martin #27 gestita dal suo team, Heart Of Racing, mentre non va oltre il nono crono Thomas Flohr con la Ferrari #55 di AF Corse, che completa la Top10 assieme alla Ford #77 di Ryan Hardwick (Proton Competition), staccato di 0"8 dal leader.

Nei 12' iniziali di Q1, dove il miglior crono era stato l'1'40"932 di Heriau, il primo degli eliminati è risultato Takeshi Kimura sulla Lexus #87 di Akkodis ASP, a pagare quasi 0"3 dalla decima piazza, precedendo per un soffio la BMW #46 del Team WRT con Ahmad Al Harthy - compagno di Valentino Rossi - in grado di guadagnare qualche posizione nel finale.

13a troviamo la Aston Martin #777 della D'Station Racing guidata da Clément Mateu, mentre accusano 1" di distacco dalla vetta le Porsche di Manthey PureRxcing #92 e Manthey EMA #91, condotte rispettivamente da Alex Malykhin e Yasser Shahin, le quali hanno pagato il peso aggiuntivo ritrovandosi attardate, ma comunque con tutto il margine per recuperare in gara.

Delude Darren Leung, solamente 16° con la BMW #31 di WRT, completano lo schieramento da fanalini di coda Christian Ried con la sua Ford-Proton #88 e Claudio Schiavoni, armato della Lamborghini #60 di Iron Lynx, entrambi molto più lenti dei migliori.

La 6 Ore del Fuji scatterà alle ore 11;00 locali di domenica, le 4;00 in Italia.

