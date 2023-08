WEC | Sorpresa Lamborghini: ecco la SC63 nei test a Imola!

Lamborghini Squadra Corse ha dato ufficialmente il via al lavoro di sviluppo della SC63, il prototipo LMDh che porterà in azione nella stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e nell’IMSA Sportscar Championship.

Dopo la presentazione avvenuta al Festival Of Speed di Goodwood, al quale la Casa di Sant'Agata Bolognese ha portato una showcar da esporre al pubblico presente in Inghilterra, il primo esemplare costruito su telaio Ligier è stato ultimato e messo in pista.

Nel primo Shakedown gli uomini del team di riferimento, Iron Lynx, e i tecnici del Toro hanno controllato che tutto fosse in ordine nei primi km percorsi con questa sofisticata vettura ibrida.

Ora le prove proseguono ad Imola e in questi giorni la SC63 sta girando sui saliscendi del Santerno per cominciare un vero e proprio lavoro di comprensione del mezzo da parte di piloti, meccanici e ingegneri, nonché di messa a punto di tutto ciò che richiede sia il sistema ibrido abbinato al motore V8 da 3.8 litri bi-turbo, che l'aerodinamica.

Lamborghini SC63 LMDh nei test di Imola Photo by: Davide Cavazza

Stamattina alle ore 9;08 è stata accesa la vettura, che in livrea completamente nero carbonio e con il bel #63 sulla fiancata e la scritta Iron Lynx sulla pinna del cofano motore ha percorso il primo giro d'installazione con Andrea Caldarelli al volante, il quale dopo qualche minuto di sosta ai box è tornato in azione per altre quattro tornate.

Oltre alla colorazione differente, possiamo notare qualche prima piccola modifica all'aerodinamica dell'auto, con quattro bandelle apparse sul tettuccio dell'abitacolo davanti alla presa d'aria del cofano motore e attacchi centrali differenti del flap dell'ala posteriore.

Come ha spiegato a Motorsport.com il Responsabile di Lamborghini Squadra Corse, Giorgio Sanna, l'esordio in campionato è previsto nel WEC in Qatar a marzo 2024; intanto le prove proseguiranno con il ritmo di un test a settimana prima di arrivare all'omologazione, dunque sarà una estate caldissima, così come i mesi autunnali per la SC63 e i suoi piloti.

Lamborghini SC63 LMDh nei test di Imola Photo by: Davide Cavazza

Gli ufficiali già confermati nel progetto sono il già citato Caldarelli, Mirko Bortolotti (che girerà nel pomeriggio), Daniil Kvyat e Romain Grosjean, ai quali altri due si uniranno presto ed uno dei nomi che si fa sempre più insistente è quello di Raffaele Marciello, che però prima di annunciare i suoi futuri impegni dovrà terminare quelli con Mercedes-AMG Motorsport a novembre.

Intanto ad Imola non c'è Grosjean, che sarà impegnato in IndyCar il prossimo fine settimana, dunque rimasto negli Stati Uniti.