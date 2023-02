WEC | ByKolles perde la causa sul marchio Vanwall: programma a rischio

Carica lettore audio

Il programma nel FIA WEC 2023 della Vanwall rischia di andare in fumo ancora prima del via della stagione. La ByKolles, struttura che gestisce le vetture, ha infatti perso la causa che aveva presentato all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea contro i britannici della Sanderson International Marketing.

Da diversi mesi ormai era nata una controversia tra le due parti, con l'azienda britannica che aveva registrato il marchio Vanwall nel Regno Unito e nell'Unione Europea. Dal canto suo, la PMC GMBh, società collegata alla ByKolles, lo aveva registrato invece in Germania e a livello mondiale, rivendicandone i diritti all'Unione Europea sulla base del fatto che la Sanderson International Marketing non lo stesse utilizzando in alcun modo.

Tuttavia, quest'ultima ha presentato prove di attività commerciali, compresa la vendita della replica di una vettura. Inoltre, ha evidenziato che il piano aziendale prevede la realizzazione di repliche delle monoposto di Formula 1 del 1958. Un progetto che è stato rallentato solamente dall'avvento della pandemia del COVID-19.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Photo by: Vanwall Group

Ed è stato alla luce di questo che l'Unione Europea si è pronunciata a favore della Sanderson International Marketing, assegnandogli i diritti del marchio Vanwall per quanto riguarda le vetture da corsa e quelle stradali.

Questo quindi metterebbe in difficoltà il programma Hypercar Vanwall, in quanto il regolamento sportivo del WEC prevede che un team debba detenere i diritti del marchio o almeno avere un accordo con il proprietario per schierarlo. Proprio per questo motivo nella entry list figurava già "soggetta ad omologazione" e questa situazione non può fare altro che complicare la situazione.