WEC | Kolles vince la controversia sul marchio Vanwall all'Unione Europea

Il marchio Vanwall ora è di Colin Kolles, almeno per quanto riguarda le auto da corsa. A deciderlo è stata la Commissione d'Appello dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà di giudizio, che in secondo grado ha dato ragione alla PMC GmbH nel procedimento che la vedeva opporta alla Sanderson International Marketing Limited dell'ex pilota di motoscafi Iain Sanderson.

Kolles e la SIM stavano discutendo dal 2021 su chi avesse il diritto di utilizzare il nome all'interno dell'Unione European, con la seconda che aveva acquisito i diritti del marchio Vanwall dalla Dana Corporation nel 2012. Secondo il diritto internazionale, un marchio deve essere utilizzato commercialmente per un periodo di cinque anni per mantenerne intatti i diritti.

I legali di Kolles hanno quindi attaccato il marchio nel 2021, chiedendo la cancellazione di quello di proprierà di Sanderson in diverse regioni nel mondo. In Australia, il marchio della SIM è già stato cancellato. Tuttavia, la controversia più grande è stata quella nell'Unione Europea, il mercato principale per entrambi i marchi Vanwall.

Una controversia di questo tipo non rappresenta una causa giudiziaria, ma una procedura amministrativa e la sentenza di 22 pagine è stata messa a disposizione dei colleghi tedeschi di Motorsport-Total.com.

Va inoltre sottolineato che questo caso riguardava solo una richiesta di risarcimento da parte degli avvocati di Kolles contro il marchio di Sanderson e non il contrario. Sanderson, nel frattempo, ha attaccato il marchio Vanwall della PMC GmbH. Tuttavia, questo procedimento è stato sospeso dal luglio 2022, in attesa di una decisione definitiva sul marchio di Sanderson.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe Foto di: JEP / Motorsport Images

La sentenza non vuol dire rientro nel WEC automatico

In primo grado, nel febbraio 2023 è stato deciso che la SIM poteva mantenere i diritti sul nome "Vanwall" per i veicoli da corsa. Si tratta della cosiddetta Classe 12 - "Veicoli; apparecchi per la locomozione per terra, aria o acqua; auto da turismo; auto sportive; auto sportive vendute in kit; auto da corsa; [...] autoveicoli; autoveicoli da corsa [...]". SIM ha mantenuto i diritti sui veicoli da strada e da corsa.

I media britannici conclusero che Sanderson aveva già vinto e misero in dubbio la partecipazione di Vanwall alla stagione 2023 del Campionato Mondiale Endurance (WEC). Tuttavia, questo non è mai stato in discussione, poiché l'attacco della SIM al marchio di Kolles è stato messo in "pausa".

Tuttavia, Kolles e i suoi avvocati non erano soddisfatti del risultato, poiché volevano ottenere la completa cancellazione dei marchi SIM in tutte le categorie, soprattutto nella già citata Classe 12. Ora ci sono riusciti.

In ogni caso, non è ancora certo che Vanwall possa tornare nel WEC nel 2025. Questa è una decisione presa dal comitato di selezione del WEC dell'organizzatore ACO e della FIA. Il WEC ha già un problema di capacità della griglia, in parte dovuto alla nuova regola secondo cui ogni costruttore deve schierare due hypercar per gara.

La situazione incerta del marchio, però, potrebbe aver giocato un ruolo nel rifiuto di Vanwall per il WEC 2024, oltre a ragioni legate alle prestazioni, che Vanwall attribuisce al motore Gibson sottopotenziato.

Ad aprile Kolles aveva annunciato di voler tornare con due Vanwall Vandervell 680 rinnovate. La hypercar sarà convertita al motore turbo Pipo, che ha equipaggiato la Glickenhaus 007 nel 2021 e 2022. In ogni caso, è probabile che l'attuale sentenza migliori piuttosto che peggiorare le possibilità di Kolles.