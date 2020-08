WEC: Aubry sospetto positivo Covid, isolato immediatamente

Neanche il tempo di ripartire che il FIA WEC ha già un primo caso sospetto di Coronavirus.

Si tratta di Gabriel Aubry, che a Spa-Francorchamps era arrivato per correre la 6h del weekend con la Oreca 07-Gibson della Jackie Chan DC Racing/JOTA Sport.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla faccenda, il francese e tutti coloro che sono stati a contatto con lui in questi giorni, compresi i ragazzi del team Algarve Pro Racing con cui aveva preso parte alla gara della European Le Mans Series la settimana scorsa, sono stati messi in isolamento.

La conferma è giunta tramite una nota emessa dal WEC e dal Circuit de Spa-Francorchamps, in accordo con il responsabile medico, che continuerà a monitorare la situazione seguendo tutti i protocolli di test e misure di sicurezza.

Nel caso la positività di Aubry dovesse essere confermata dal secondo tampone, il team e i responsabili del campionato comunicheranno le decisioni in merito alla vicenda, ma nel frattempo Sam Hignett, capo della JOTA, si è già mosso per avere un nuovo eventuale compagno di Ho-Pin Tung e Will Stevens.