WEC | Project 1 ritira una Porsche, Aubry in Richard Mille Racing

Ancora una volta il Team Project 1 si trova costretto a ritirare l'iscrizione della sua Porsche #46 da un evento del FIA World Endurance Championship.

La seconda 911 RSR-19 del team tedesco avrebbe dovuto correre la 6h del Bahrain in questo fine settimana, ma non sono stati trovati i piloti per completarne l'equipaggio.

Il solo Dennis Olsen era destinato alla vettura della Classe LMGTE Am, mentre gli altri due sarebbero dovuti essere dei concorrenti paganti, che invece non sono saltati fuori in tempo per il primo evento di Sakhir.

Come dicevamo prima, non è la prima volta che accade una cosa simile in Project 1, dato che ad inizio anno un incidente nel Prologo di Spa-Francorchamps aveva danneggiato l'auto sia per la 6h delle Ardenne che per la successiva 8h di Portimao.

A Monza, Olsen era stato affiancato da Max Root ed Anders Buchardt, mentre a Le Mans c'era Robby Foley al posto di Root. Ora si cercherà di trovare almeno un paio di piloti che possano essere con il norvegese al via della 8h del Bahrain della prossima settimana, in modo da non lasciare sola nuovamente la Porsche #56 di Matteo Cairoli/Riccardo Pera/Egidio Perfetti nell'altro lato dei box.

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser Photo by: Paolo Belletti

C'è poi una novità anche in casa Richard Mille Racing, che per la prima volta nel 2021 non avrà un equipaggio esclusivamente femminile.

Con Tatiana Calderón impegnata in Giappone per l'appuntamento del Super Formula, Sophia Flörsch e Beitske Visser verranno coadiuvate da Gabriel Aubry sulla Oreca 07-Gibson #1.

La loro collega colombiana tornerà al volante della LMP2 per la 8h finale della stagione corrente.