WEC | Aubry all'esordio sulla Ferrari di Spirit of Race/AF Corse

Sarà Gabriel Aubry a completare l'equipaggio della Ferrari di Spirit of Race per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Il francese è stato scelto come terzo membro della 488 GTE Evo #71 che verrà gestita da AF Corse in Classe LMGTE Am.

Il 23enne fino ad oggi è stato protagonista soprattutto con le LMP2 tra Mondiale, ELMS ed IMSA, e in passato ha avuto modo di provare una Aston Martin Vantage GTE nei Rookie Test di fine campionato.

Aubry andrà a condividere il volante con i suoi connazionali Franck Dezoteux, finanziatore del programma di quest'anno, e Pierre Ragues.

#37 Jackie Chan DC Racing Oreca 07: Gabriel Aubry Photo by: JEP / Motorsport Images