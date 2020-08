Toyota fa debuttare a Spa la nuova aerodinamica a basso carico

La Toyota farà debuttare nel weekend della 6h di Spa il nuovo pacchetto aerodinamico a basso carico che verrà riproposto anche per la 24h di Le Mans.

Le TS050 Hybrid si sono presentate quindi con un nuovo look alla ripartenza del FIA World Endurance Championship, dopo che erano state provate le novità al Paul Ricard in un test svolto il mese scorso.

Mike Conway, Jose Maria Lopez e Kamui Kobayashi dovranno difendere i 5 punti di vantaggio in classifica sui compagni-rivali, andando a caccia del terzo successo.

“La #7 è sempre andata fortissimo a Spa, ma non siamo mai riusciti a vincere per via di fattori indipendenti da noi - ha commentato Conway - Come per Le Mans, questa è una gara che vorremmo vincere e quindi ci proveremo. E' una preparazione importante in vista di Le Mans, avremo il pacchetto a basso carico che abbiamo provato al Paul Ricard e cercheremo di tirarne fuori il massimo".

Sebastien Buemi oggi pomeriggio non sarà al volante della Toyota #8 essendo ancora a Berlino per l'ultimo round di Formula E, per cui il lavoro lo inizieranno Kazuki Nakajima e Brendon Hartley.

Anche la Rebellion Racing ha portato gli aggiornamenti provati al Paul Ricard per l'unica R-13 - Gibson presente in Belgio e affidata a Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato, che avrà un handicap di 1"58 al giro dopo il successo centrato ad Austin.

#1 Rebellion Racing R-13 - Gibson Photo by: FIA

Riecco invece la ByKolles con la ENSO CLM P1/01 dotata di nuova aerodinamica per lottare in LMP1 con Tom Dillmann e Bruno Spengler, intenti ad accumulare km.