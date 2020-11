Per Eric Brigliadori arriva il titolo TCR Italy a Imola

Grande soddisfazione per il Team BF Motorsport che si è fregiato del titolo grazie al suo pilota Eric Brigliadori, alla sua prima stagione “vera”. Una stagione dura e faticosa dove il pilota dell’Audi RS 3 LMS è riuscito a contrastare una concorrenza agguerrita e sicuramente con più esperienza.

Nonostante ciò, il pilota romagnolo è riuscito a portare a casa tre vittorie. Peccato per gara 1, dove una “toccata” sul posteriore ha compromesso il risultato con la rottura sfortunata dello scarico. Nel “Turismo” può capitare questo tipo di contatto.

Nella seconda gara, Brigliadori ha inserito subito la marcia giusta, recuperando posizione, vedendolo al terzo passaggio già in quarta posizione. Al quinto pressa la Honda Civic di Giacon e recupera un’altra posizione. Settimo e ottavo giro a suon di giri veloci, prima con 1’53”589 e 1’52”193 poi. Nella fase finale pressa Azcona (Cupra) per la testa della classifica e la seconda posizione lo incorona Campione Italiano 2020 del TCR Italy.

"Weekend dalle mille sfaccettature ed emozioni - dice il cesenate - Ho sfiorato la Pole, ma ho conquistato la prima fila, in gara due sono partito settimo per la griglia invertita e sono arrivato secondo. Direi che nel complesso sia andata bene, peccato per Gara 1, purtroppo sono punti persi. Stranamente si è rotta la fascetta che tiene lo scarico dalla parte del motore".

"Sono soddisfatto di questa prima stagione vera, avevo l’unica Audi in pista e la concorrenza è stata veramente agguerrita. Sono cresciuto e ho preso consapevolezza delle mie capacità. Grazie al Team, a tutti i ragazzi, a mio padre. È stata una vittoria di gruppo. Adesso godiamoci il momento, poi penseremo al 2021."