TCR Italy | BF carica per Monza: "Si può fare bene, sarà lotta"

Carica lettore audio

La BF Motorsport rinnova l’impegno nel TCR Italy con l’Audi RS 3 LMS TCR.

Il team sarà presente nel primo weekend della stagione sul circuito di Monza. A guidare la RS 3 ci sarà Matteo Poloni che già lo scorso anno era al volante della vettura dei Quattro Anelli, ma con il proprio team.

Il pilota bergamasco è arrivato nella squadra di Imerio Brigliadori che nelle due ultime stagioni ha lottato per il titolo con Eric Brigliadori al volante. Sarà una stagione molto impegnativa, vista la quantità di iscritti e la lotta per il titolo sarà più accesa che mai.

Un accordo nato nell’arco di poco, entrambi si sono conosciuti all’interno del paddock e la reciproca stima è stata la scintilla per siglare questo accordo.

Poloni ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e sicuramente già da Monza potrà dire la sua.

Matteo Poloni Photo by: Race Lab

"Siamo pronti per Monza. Sono felice di aver raggiunto l’accordo con Matteo. Ci siamo conosciuti due anni fa e da lì in poi è nato un bel rapporto che ci ha portato a collaborare insieme per questa stagione", dice il team principal, Imerio Brigliadori.

"Matteo è molto veloce, il campionato sarà molto combattuto con oltre trenta macchine in pista. Siamo certi di poter far bene e cercheremo di mettere Matteo sempre al 110%".

"Per quanto riguarda la seconda tappa, potrebbe arrivare l'Audi nuova che rappresenta un notevole passo in avanti rispetto a questo esemplare".