Michele Imberti vince il titolo TCR Italy DSG 2020

Una stagione iniziata con un po’ di apprensione, visto che al Mugello nella seconda gara è stato “centrato”. La cosa si è ripetuta a Monza in gara 1 e li il Team è riuscito a recuperare il danno alla Cupra.

Il resto è storia, un susseguirsi di vittorie, giri veloci e piazzamenti. Il ruolino di marcia del bergamasco è stato impeccabile e il risultato finale ne è la conferma.

Dopo la stagione scorsa di “apprendistato” con la Golf, Michele ha trovato nella Cupra la vettura ideale. La vettura spagnola è stata una fedele compagna di viaggio e soprattutto Imberti è riuscito a cucirsela addosso.

Le due gare hanno visto Michele cogliere due secondi posti, due gare da “ragionare” dove bastava arrivare alla bandiera a scacchi. Era inutile prendere rischi.

Adesso è il momento di festeggiare e di iniziare a lavorare per il 2021, potrebbe esserci ancora il TCR, ma con il passaggio al sequenziale. Ovviamente tutto da decidere, ora è il momento di festeggiare.

"Sono felice, non riesco ancora a crederci - dice il lombardo - Al primo tentativo, riuscire a vincere il titolo è un sogno. Devo ringraziare mio padre in primis, senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile, grazie al team. Insieme siamo cresciuti e abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Rimpiango solamente le due battute a vuoto, il resto è stato veramente un lavoro di squadra".

"Un grazie speciale a Roby, mi ha supportato per tutta la stagione e voglio condividere anche con lui questo risultato. Adesso è il momento di festeggiare, non più di tanto, domattina devo andare a lavorare. Nelle prossime settimane inizieremo a pensare al 2021".