Carrera Cup Italia, test collettivi con 41 piloti su 37 auto a Imola

E' appena iniziata la giornata di shakedown pre-season della Porsche Carrera Cup Italia 2021. Numeri da capogiro per il monomarca tricolore: sul circuito di Imola, in una perfetta giornata primaverile, saanno impegnati 41 piloti su ben 37 auto, gestite da ben 14 team. Non tutti saranno al via del campionato, che scatta il 4-6 giugno a Misano, e tra chi gira oggi ci sono coach driver come Matteo Malucelli e Riccardo Pera, ma l'elenco iscritti stagionale ha già superato le 30 unità.

Un successo non scontato anche considerando un periodo così complicato, che la serie di Porsche Italia incassa proprio al 15esimo anno di attività, ricorrenza ricordata con un logo apposito, e nell'ultima stagione in cui le “regine” saranno le 911 GT3 Cup modello 991 gen.II in attesa delle 992 a partire dal prossimo anno.

Tante le novità, sia tra i giovani, con ben 9 under 24 presenti, sia tra i gentlemen in lizza per la Michelin Cup, categoria che sta facendo registrare un vero e proprio boom di iscritti. Fra le 16 auto dei Pro anche quella di Alberto Cerqui con il team Q8 Hi Perform e quelle dei già campioni Gianmarco Quaresmini (2018) e Simone Iaquinta (2019 e 2020). Quest'ultimo, però, non girerà in quanto pienamente focalizzato sull'imminente impegno in Supercup a Montecarlo.

Fra i team, oltre a quelli già presenti lo scorso anno, si segnalano ZRS Motorsport, Huber Racing e TDE Motorsport. Il programma dei test collettivi prevede il turno mattutino fino alle 12.30, quindi pausa pranzo e foto di rito e seconda sessione nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00.

L'elenco iscritti del test a Imola

N. Pilota Team 3 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 4 Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport 8 Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Dziungas Tovilavicious Ombra Racing 15 Aldo Festante Ombra Racing 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 25 Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport 27 Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano AB Racing 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 38 Simone Iaquinta Dinamic Motorsport 39 Stefano Gattuso Ombra Racing 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Veronesi / Alessandro Baccani Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi / Riccardo Pera Ebimotors 71 Gianluigi Piccioli Ebimotors 72 Diego Locanto Krypton Motorsport 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 82 Andreas Corradina Huber Racing 88 Piergiacomo Randazzo AB Racing 99 Max Donzelli / Matteo Malucelli Team Malucelli 100 Matteo Rovida / Alessandro Poli TDE Motorsport 101 Roberto Fecchio GDL Racing 102 Roberto Bosio / Samuele Bosio GDL Racing 103 Roderick Christie Dinamic Motorsport 104 Pietro Negra Ebimotors 184 Federico Reggiani Krypton Motorsport