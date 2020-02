Test MotoGP Losail, Giorno 1: Vinales precede le Ducati dopo 4 ore

Come era prevedibile, a Losail la "temperatura" si è scaldata al calare del sole nella prima giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar. Dopo 4 ore, infatti, la classifica inizia ad avere un aspetto che può dare un'idea dei valori in campo.

Dopo aver iniziato con il piede giusto in Malesia, la Yamaha si è mostrata piuttosto a suo agio anche sul tracciato del Qatar, perché Maverick Vinales ha issato la M1 davanti a tutti con un crono di 1'55"388, che comunque rimane lontano un paio di secondi dalla pole position dello scorso anno.

Nella sua scia però sembrano aver fatto un passo avanti deciso le Ducati, anche se questo non deve stupire, visto che negli ultimi due anni a Losail ha sempre vinto Andrea Doviziso. Il forlivese al momento è terzo, staccato di 90 millesimi da Vinales, e 36 millesimi davanti a lui c'è il compagno di squadra Danilo Petrucci.

Tra le altre cose, sembra che nel box della Casa di Borgo Panigale stiano lavorando sull'utilizzo del sistema holeshot non solo in partenza, ma anche quando la moto è in movimento. Le altre Desmosedici GP per il momento però sono più distanziate: Jack Miller è decimo, Johann Zarco 15esimo e Pecco Bagnaia 19esimo.

In quarta posizione si è portato un ottimo Joan Mir, che nel suo box ha anche una Suzuki con un telaio dotato di un rinforzo in carbonio. Lo spagnolo viaggia con 148 millesimi di ritardo, mentre il compagno di squadra Alex Rins è sceso in pista solo pochi minuti prima dello scadere della quarta ora, quindi è 18esimo.

A completare la top 5 c'è la Yamaha in versione Spec A di Franco Morbidelli, con il compagno nel team Petronas Fabio Quartararo che invece occupa la settima. Tra le due M1 si è infilata l'ottima Aprilia RS-GP di Aleix Espargaro: la nuova moto della Casa di Noale sembra confermare anche qui i grandi progressi mostrati in Malesie. Inoltre qui hanno due moto 2020 a disposizione sia lo spagnolo che Bradley Smith.

Nono tempo per ora per Valentino Rossi, che con la sua Yamaha viaggia con un ritardo di sette decimi, alle spalle anche della KTM di Pol Espargaro. Come avrete notato, nelle prime dieci posizioni quindi non c'è neanche una Honda. La migliore è quella del campione del mondo in carica Marc Marquez, che occupa l'11esima piazza a 1".

Lo spagnolo sta valutando le condizioni della spalla operata lo scorso novembre e al momento non sembra ancora aver trovato il ritmo migliore. Dopo essere stato leader al termine delle prime due ore, il fratello Alex è invece precipitato al 16esimo posto, ma è anche incappato in due scivolate, dalle quali fortunatamente sembra essersi rialzato senza particolari conseguenze.

Test MotoGP Losail - Giorno 1, i tempi dopo 4 ore