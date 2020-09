Rossi-Petronas: finalmente ci sono firma e ufficialità

E' stata una telenovela piuttosto lunga, ma ora è finalmente tutto nero su bianco: questa mattina Valentino Rossi ha firmato il contratto che lo legherà alla Yamaha Petronas nella stagione 2021, continuando la sua avventura in MotoGP a ben 42 anni.

Alla fine del 2020, dunque, si chiuderà l'avventura del "Dottore" nella squadra ufficiale della Casa di Iwata, con la quale però resterà un rapporto molto stretto, visto che continuerà ad avere un trattamento da pilota factory anche nella squadra satellite.

Un team comunque di altissimo livello, che nelle prime sette gare di questa stagione è già riuscito a raccogliere ben tre vittorie, due con Fabio Quartararo, che lo sostituirà nel Factory Team, ed una con il futuro compagno di squadra del pesarese, ovvero Franco Morbidelli.

Nella giornata di giovedì, Rossi aveva già anticipato dei dettagli importanti di questo accordo, che per il momento è della durata di un solo anno, ma che non esclude che il rapporto possa proseguire anche nel 2022 se tutte le parti in causa (il pilota, il team e Yamaha) saranno felici di farlo.

Molto dipenderà da come il 9 volte iridato inizierà la prossima stagione, quindi da quali saranno i suoi risultati nelle prime gare del campionato. Quando arriverà la pausa estiva poi dovrà essere presa una decisione di concerto tra tutte le parti, anche se ovviamente il feeling di Valentino sarà una delle chiavi della decisione.

Per quanto riguarda la composizione della sua squadra, il pilota di Tavullia sarà seguito dal capo tecnico David Munoz, dal telemetrista Matteo Flamigni e dal coach Idalio Gavira. Dopo 20 anni terminerà invece la collaborazione con il tandem australiano formato da Alex Briggs e Brent Stephens.

"Sono molto felice di continuare a correre nel 2021 e di farlo con Petronas Yamaha Sepang Racing. Ho riflettuto molto prima di prendere questa decisione, perché la sfida si fa sempre più calda. Per essere al top in MotoGP bisogna lavorare molto e duramente, allenarsi ogni giorno e condurre una vita da atleta, ma mi piace ancora e voglio ancora correre" ha detto Valentino. che al momento è nono nel Mondiale, ma staccato di soli 28 punti dal leader Andrea Dovizioso, con un terzo posto a Jerez come miglior risultato stagionale.

"Nella prima metà dell'anno ho fatto la mia scelta e ho parlato con la Yamaha, che è d'accordo con me. Mi hanno detto che, anche se non c'era posto per me nel Factory Team, la moto ufficiale ed il supporto della Casa erano garantiti" ha aggiunto Rossi.

Non poteva mancare un pensiero alla sua futura squadra: "Sono molto felice di passare alla Petronas Yamaha SRT. Sono giovani, ma hanno già dimostrato di essere un top team. Sono molto seri e ben organizzati. Per quest'anno ho cambiato il mio capo tecnico. Sono molto felice di David e penso che non abbiamo ancora raggiunto il massimo. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto di continuare, perché l'atmosfera del team è qualcosa che mi piace molto".

Qualche parola, infine, anche per il futuro compagno Morbidelli: "Sarà bello avere Franco come compagno di squadra, visto che è un pilota dell'Academy. Penso che possiamo lavorare bene insieme e fare delle cose belle".