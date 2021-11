Rossi: "Bello se i piloti faranno qualcosa per me dopo la gara"

Per ora è stato tutto quasi perfetto, manca solo un ultimo passettino per permettere a Valentino Rossi di salutare la MotoGP nel migliore dei modi. Nell'ultimo sabato della sua carriera, lo abbiamo visto incisivo come poche altre volte in questa stagione: seppur con un aiutino di Pecco Bagnaia, che lo ha tirato in entrambe le occasioni, il "Dottore" è riuscito a piazzare il decimo nella FP3, centrando così l'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio della Comunità Valenciana, e confermandosi nella stessa posizione anche in qualifica.

Il capitolo conclusivo di questa bellissima avventura di 26 anni, dunque, inizierà nelle condizioni ideali per provare a centrare l'obiettivo della top 10, anche perché il feeling che è riuscito ad instaurare con la sua Yamaha griffata Petronas non è affatto male.

"Per noi è stato un grande sabato. Fin dalla FP3 ho migliorato il feeling con la moto e alla fine sono stato in grado di piazzarmi nella top 10 e di entrare direttamente nella Q2. Questo cambia tutto di parecchio per il proseguimento del weekend", ha detto Valentino a fine giornata.

"Anche nella FP4 non è andata male ed abbiamo provato diverse soluzioni di gomme. In Q2 poi sono stato in grado di migliorare il mio tempo, scendendo fino a 1'30"7 e confermandomi nella top 10. Sono anche molto vicino alla migliore delle Yamaha ed è molto bello sia per me che per la squadra nella mia ultima gara. A prescindere dall'aspetto emozionale, per me è importante ottenere un bel risultato e oggi ci siamo riusciti", ha aggiunto.

Come detto, c'è stato anche un piccolo aiuto del suo allievo Bagnaia, ma il 9 volte iridato ha assicurato che non era stato pensato a tavolino: "Pecco mi ha aiutato in qualifica, ma non avevamo pianificato la cosa. Sono solo partito dietro di lui e quando mi ha visto, ha continuato a spingere. Devo dirgli grazie, perché mi ha permesso migliorare il mio tempo".

Nel secondo run, il pilota della Ducati è caduto davanti a lui, ma Rossi non crede che questo gli abbia precluso la possibilità di partire più avanti: "Per me era già finita. Il giro buono era il primo con la gomma posteriore, nel secondo avevo già perso qualcosa. Penso che forse avrei potuto fare anche qualcosina meglio di 1'30"7, ma il mio potenziale è più o meno questo".

Qualcuno gli ha anche domandato se possa essere stato utile anche l'aver girato pochissimo nelle prove libere di ieri mattina sul bagnato, preservandosi un po' dal punto di vista fisico. Vale però non sembra convinto che sia una delle chiavi della prestazione odierna.

"Non penso, sinceramente. Mi sono allenato molto bene nella seconda parte della stagione e penso di aver trovato una buona forma. Nelle ultime gare mi sono sentito bene dal punto di vista fisico. Più che altro ieri c'erano delle condizioni miste simili a quelle di Misano. E quando devi girare con le slick sulla pista ancora umida dipende più da quanto vuoi rischiare che dalle tue capacità. A 42 anni è molto più difficile rispetto a quando nei hai solo 20. E' più una questione di palle che di fisico (ride)".

Anche se non hanno voluto spoilerare niente, dai colleghi è emerso che hanno preparato un omaggio da tributargli dopo la corsa di domani. Il #46 non se l'è sentita di dare consigli però.

"Non saprei, ma è bello se i piloti faranno qualcosa per me, sarà un momento emozionante. Poi sarà bello arrivare al mio box, dove ci sarà tutta la mia gente. In pista va bene tutto, ma fa piacere se ci sarà un pensiero da parte dei miei avversari, perché non è una cosa così normale di solito, però possono fare quello che vogliono".

Tra le altre cose, il 2021 sta diventando un anno di addii davvero celebri, soprattutto per il mondo delle moto, perché oltre a Valentino Rossi ha smesso anche l'asso del motocross Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo proprio come lui.

"Quest'anno smettono tanti sportivi molto importanti. Nel motorsport Tony Cairoli e Kimi Raikkonen, che è stato un grandissimo della Formula 1. Ma se penso all'Italia c'è anche Federica Pellegrini, e anche altri che adesso non mi vengono in mente. Probabilmente aspettavano che smettessi io e quando l'ho detto ho dato la spinta anche a loro (ride). Il motociclismo italiano perde tanto, perché anche Tony è uno che ha sempre fatto la differenza. E' un momento triste, ma per quanto riguarda la MotoGP ci sono tanti ragazzi italiani forti per il futuro".

Tra quelli che salutano c'è anche Danilo Petrucci, che però è pronto a lanciarsi nella nuova avventura della Dakar: "Sono molto curioso di vedere quello che farà, perché per andare a fare la Dakar in moto ci vogliono le palle per davvero. E' una delle cose più dure e più difficili, però Petrux è un cinghialone, quindi può farcela e penso che possa anche andare forte".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 34 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 35 / 35 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images