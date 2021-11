Espargaró nero coi commissari: "Bandiere gialle per niente!"

E' nero Aleix Espargaró al termine delle Qualifiche di MotoGP a Valencia.

Il pilota della Aprilia si è piazzato 12° al termine della sessione cronometrata per definire la griglia di partenza dell'ultima gara dell'anno, ma non per colpa sua.

Per due volte, infatti, lo spagnolo si è trovato bandiere gialle sventolate a costringerlo a rallentare, ma mentre la prima poteva essere una giusta segnalazione causa la caduta di Francesco Bagnaia, nella seconda occasione si è trattato di un errore commesso dalla direzione gara, come lui stesso spiega.

“Sinceramente, sono stato molto sfortunato perché davanti a me è caduto 'Pecco' e mi sono trovato le bandiere gialle, ma all'ultimo giro hanno sbagliato i commissari", dice l'alfiere della Casa di Noale.

“I pannelli a LED sul rettilineo lampeggiavano giallo, ma non c'erano incidenti. Erano accesi perché Martín era andato largo sotto le tribune per festeggiare la Pole Position: non si può fare una cosa del genere se nessuno è caduto in ghiaia!"

"Sono andato in direzione gara a protestare, ero arrabbiatissimo. Mi hanno semplicemente detto: 'Scusa, è stato un errore'. Capisco che possa accadere, ma così hanno rovinato la mia qualifica".

"Non sono riuscito a mettere insieme un giro buono e mi ritrovo 12°. Sarà difficile rimontare domani, il che è un peccato perché avevamo il passo per combattere per il podio. Così è più dura".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quest'ultima affermazione dettata daI fatto che i cambiamenti effettuati dopo la complicata giornata di venerdì hanno reso la moto di Espargaró un po' meglio.

“Di solito non modifichiamo molto la moto da un giorno all'altro, ma stavolta lo abbiamo fatto, soprattutto sulle sospensioni, sui dischi anteriori e altre cose per provare ad aumentare le temperature all'anteriore".

“Hanno funzionato e sono subito stato più veloce stamattina con le gomme medie, facendo un buon giro con le morbide. Di base sono contento, nelle Libere 4 sono caduto, ma ho preso la seconda moto e con le gomme usate per una ventina di giri in mattinata sono riuscito a stare sull'1'31" alto, il che è ottimo".