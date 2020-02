Quartararo: "Nel 2019 6 pole e 0 vittorie, voglio invertire!"

"L'anno scorso abbiamo fatto sei pole position e zero vittorie. Forse l'obiettivo per quest'anno dovrebbe essere di invertire la tendenza". Se la ride Fabio Quartararo parlando dei suoi obiettivi per il 2020 ed indirettamente anche del lavoro che sta facendo nel pre-campionato della sua seconda stagione in MotoGP.

Il pilota della Yamaha Petronas ha sottolineato quanto la sua grande abilità sul giro secco non si sia ancora convertita nella sua prima affermazione nella classe regina. Per questo, sta sfruttando l'inverno cercando di concentrarsi sul passo gara e non si è detto preoccupato dell'ottavo tempo nella giornata inaugurale dei test in Qatar. Anzi, ci ha visto dei progressi.

"Non avrei mai pensato di poter dire di essere davvero felice di un ottavo posto, ma oggi è così. Non è stata una giornata facile, perché abbiamo lavorato sul passo gara" ha detto "El Diablo".

"Credo che dobbiamo fare ancora un passo avanti, ma il feeling con la moto non è male. Questo è importante, perché la prima gara sarà qui ed abbiamo già fatto dei passi avanti" ha aggiunto.

Nei primi test dell'anno, a Sepang, era stato il più veloce in tutte e tre le giornate, ma il pilota transalpino ha spiegato che in realtà gli obiettivi non sono cambiati dalla Malesia al Qatar.

"Anche in Malesia, abbiamo fatto dei time attack, ma il nostro obiettivo era lavorare sul passo gara. Avevamo un buon ritmo, ma non il migliore. Qui la situazione è migliorata un pochino e sono contento di questo, quindi ora dobbiamo continuare in questa direzione" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont