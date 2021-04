Petrucci: "Sul rettilineo perdo tre decimi dalle altre KTM!"

La nuova avventura in KTM è iniziata decisamente in salita per Danilo Petrucci. Il GP del Qatar è durato appena poche centinaia di metri ed è terminato nella ghiaia della curva 2, in seguito ad un contatto con Alex Marquez. Nel GP di Doha almeno il nuovo arrivato in casa Tech 3 è riuscito a vedere la bandiera a scacchi, ma sicuramente il 19esimo posto non è il risultato a cui ambiva.

Soprattutto perché nel corso del weekend aveva iniziato ad avere indicazioni positive, mancando l'accesso diretto alla Q2 per appena 55 millesimi, nonostante la sua stazza si stia rivelando un bel problema nell'adattamento alla moto austriaca. La RC16 è molto compatta ed ha un'aerodinamica rastremata, dunque, anche se è stata omologata una carena leggermente più grande appositamente per lui, questo non è bastato per ridurre il grande gap che al momento paga sul rettilineo, non solo con la concorrenza, ma anche con le altre KTM.

In gara, su una pista con un rettilineo lungo come quello di Losail, si è ritrovato ad essere sorpassato più volte senza possibilità di replica. E a complicare tutto c'è stato anche un contatto con la Honda di Takaaki Nakagami, nella quale si è danneggiata la sua aerodinamica.

"Taka era più lento di me in tutta la pista, eccetto il rettilineo. Io lo passavo, ma poi quando arrivavamo sul rettilineo mi ripassava tutte le volte. Poi ad un certo punto ha chiuso la curva e mi ha rotto un'ala. Sapevo che avrebbe potuto essere una gara difficile, ma non pensavo così tanto", ha detto Petrucci.

"Tutti mi passano sul rettilineo perché sono troppo lento, e questo è un problema. Perdo tre decimi rispetto alle altre KTM sul rettilineo principale. Questo vuol dire che anche se sono più veloce di chi mi precede, perdo tanti metri in accelerazione e poi sono obbligato a forzare in frenata per riavvicinarmi. Ma per me è impossibile sorpassare", ha aggiunto.

C'è stato poi un secondo problema, perché anche a livello di assetto si è dovuto addentrare su strade inesplorate per la Casa austriaca, essendo molto più "ingombrante" dei suoi compagni di marchio. Se sui run corti sembrava aver trovato un buon compromesso, alla distanza si è ritrovato a surriscaldare le gomme e anche questo è un bel guaio.

"Nelle prove libere sembrava che avessimo trovato delle indicazioni positive, ma in gara poi è stato impossibile rimanere con i migliori, perché nei primi giri mi soprassavano tutti in accelerazione. In frenata il feeling era buono, ma questo mi portava ad entrare in curva con troppa velocità, quindi le gomme si sono surriscaldate fin dal terzo giro".

"Probabilmente, per via della mia stazza, abbiamo fatto un assetto troppo estremo per la KTM. Purtroppo la RC16 è molto piccola per me: ho visto alcune foto e sembra quasi che io sia una Moto3 (ride). Faccio fatica anche a rimanere nella scia e questo è un bel problema in gara, soprattutto se c'è un rettilineo lungo come quello di Losail", ha concluso.

