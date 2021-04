Miller operato con successo per sindrome compartimentale

Jack Miller si è sottoposto questa sera ad un intervento chirurgico per risolvere la sindrome compartimentale all’avambraccio destro, che gli aveva causato dei problemi durante i primi due Gran Premi dell’anno disputati in Qatar.

Di rientro ieri da Doha, il pilota australiano si è recato oggi all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona (Spagna) dove è stato subito visitato dal Dottor Xavier Mir (Direttore dell’Unità degli Arti Superiori dell’Ospedale Dexeus). Dopo aver effettuato una risonanza a riposo e una sotto sforzo, è stato deciso che era necessario eseguire subito l’intervento chirurgico per riportare l’attività vascolare e nervosa dell’avambraccio alla normalità.

Jack trascorrerà 24 ore in ospedale e poi potrà iniziare la riabilitazione con l’obiettivo di poter scendere in pista già nel prossimo appuntamento di Portimao per il Gran Premio del Portogallo, in programma dal 16 al 18 aprile.

"L’operazione è stata breve ed è andata molto bene. Non vedo l’ora di iniziare la riabilitazione: mancano 10 giorni al prossimo Gran Premio a Portimao e, se le fasi del recupero procederanno normalmente, potrò tornare in pista già in Portogallo anche se non sarò ancora al 100% della mia forma fisica. Voglio ringraziare il Dottor Mir e tutto il suo staff dell’Ospedale Dexeus per la loro disponibilità e per le loro cure", ha detto Miller.

Jack Miller, Ducati Team 1 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 2 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 3 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 4 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 5 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 6 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 7 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 8 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 9 / 18 Foto di: MotoGP Jack Miller, Ducati Team 10 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 11 / 18 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 12 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 14 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 15 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 16 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 17 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 18 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images