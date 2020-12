Pedrosa: due giorni di test in attesa del rinnovo con KTM

La KTM ha concluso oggi un test privato di due giorni sul circuito di Jerez, nel quale sono scesi in pista i due collaudatori Mika Kallio e Dani Pedrosa.

Pedrosa ha completato quest'anno un fitto programma di test, iniziato a febbraio a Sepang, che lo ha visto impegnato per almeno 20 giorni su vari circuiti, tra cui il Red Bull Ring (maggio e luglio), Brno (luglio ed agosto), Misano (agosto), Portimao (ottobre), Valencia (ottobre) e Jerez (dicembre).

Oltre all'Aprilia, che continuerà a godere delle concessioni anche il prossimo anno, KTM è l'unico costruttore che potrà lavorare sul motore in vista del 2021, avendo ottenuto dalla MSMA una deroga per questioni di affidabilità.

Avendo perso le concessioni con le tre vittorie di quest'anno, avrà a disposizioni meno unità, che quindi dovranno durare più km ed è stato giusto consentire di intervenire, nonostante il congelamento imposto dalle riduzioni dei costi COVID.

Pedrosa ha già guidato la moto del prossimo anno a Valencia e lo ha fatto anche a Jerez in un test che sostanzialmente fa già parte del pre-campionato 2021, raccogliendo tutte le informazioni che i tecnici della KTM utilizzerà durante l'inverno per affinare le RC16 che porteranno in pista Brad Binder, Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Danilo Petrucci il prossimo anno.

In attesa del rinnovo

Pedrosa chiuderà la sua seconda stagione da collaudatore KTM alla fine del 2020. Un'accoppiata che, sulla carta, ha guidato lo sviluppo della RC16, fino a renderla una moto capace di centrare le prime tre vittorie della Casa di Mattighofen in MotoGP in questa stagione.

Dal 2017, quando ha fatto il suo debutto in MotoGP con Pol Espargaro e Bradley Smith come piloti ufficiali, al 2019 la KTM aveva conquistato un solo podio in tre anni, quello firmato dallo spagnolo sotto al diluvio a Valencia nel 2018.

Dopo una vita da pilota Honda, Pedrosa ha annunciato il ritiro a fine 2018 e si è legato alla KTM dal 2019. Nel suo secondo anno di lavoro, il marchio austriaco ha avuto un'improvvisa esplosione, con le vittorie di Binder (Brno), Oliveira (Red Bull Ring e Portimao), alle quali vanno aggiunti altri cinque podi conquistati da Espargaro. Un'evoluzione che ha portato proprio lo spagnolo a chiudere quinto nel Mondiale.

L'evoluzione è chiara e gli stessi piloti, con maggiore o minore enfasi, riconoscono che il lavoro di Pedrosa nei numerosi test che ha svolto ha molto a che fare con il successo della KTM.

Tuttavia, il contratto tra le due parti scade alla fine dell'anno e, per il momento, non si hanno notizie riguardo ad un rinnovo.

A causa della pandemia di Coronavirus, KTM ha proposto un taglio degli ingaggi ai suoi dipendenti, compresi i piloti e le rispettive squadre. Taglio che, viste le circostanze, è stato accettato dalla maggioranza. Discorso che vale anche per Pedrosa, nonostante il suo impegno sia rimasto invariato e, anzi, potrebbe addirittura aumentare nel 2021 per sua stessa ammissione.

All'inizio di ottobre, Pedrosa ha dato per scontato che continuerà a svolgere il ruolo di tester anche nella prossima stagione. Durante una conferenza stampa andata in scena a Portimao, lo spagnolo aveva infatti parlato della perdita delle concessioni del marchio.

"E' un cambiamento importante per la KTM. Soprattutto l'anno scorso e quest'anno abbiamo fatto molti test, provato su tanti circuiti, e questo ci ha aiutati a fare tanti passi avanti".

"A livello di girare penso che non ci saranno problemi, saranno solo meno i circuiti su cui potremo farlo. Anzi, credo che dovrò girare anche di più, perché quando c'erano i piloti ufficiali mi hanno tolto delle gomme e quindi dovevo dosarle. Ora questa cosa non sarà più possibile".