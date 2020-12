Valentino Rossi: test a Misano con la Ferrari 488 GT3

Questa volta non sarà al Rally di Monza, ma Valentino Rossi non ha la minima intenzione di privarsi del divertimento a quattro ruote anche in questa stagione che è stata fortemente condizionata dalla pandemia del COVID-19.

Dopo la bella prestazione dello scorso anno, il "Dottore" ha deciso di ripetere l'esperienza alla 12 Ore del Golfo, nella quale dividerà nuovamente il volante di una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing con il fratello Luca Marini e l'amico Alessio "Uccio" Salucci.

Lo scorso anno, ad Abu Dhabi, andarono oltre ogni previsione, riuscendo ad imporsi nella propria classe, ma centrando anche il gradino più basso del podio nella classifica assoluta in una gara che vedeva al via tanti specialisti delle vetture GT3.

Questa volta si cambierà tracciato, perché la gara andrà in scena in Bahrain nei primi giorni di gennaio, ma il pilota di Tavullia ed i suoi compagni non vogliono farsi trovare impreparati e quindi hanno già iniziato un programma di test sul tracciato di casa, a Misano.

Sui tempi non sono state date indicazioni, anche perché nei primi giorni di dicembre non ci sono sicuramente le condizioni ideali per andare a caccia di grandi prestazioni. Se non altro, Rossi ha postato delle belle immagini sui suoi canali social (che potete scorrere qui sotto) per farci vivere da vicino la preparazione.

Rossi e Marini comunque non saranno i soli piloti della MotoGP che si daranno da fare su quattro ruote durante la pausa invernale. Questo fine settimana, infatti, Franco Morbidelli farà il suo esordio nel Mondiale Rally, partecipando al Rally di Monza al volante di una Hyundai i20 R5.