MotoGP | Puig: "Portimao ha dimostrato che dobbiamo migliorare la moto"

Come al solito, il lunedì dopo il weekend di gara, Alberto Puig, team manager della Honda in MotoGP, dà la sua opinione sul fine settimana. L'ex pilota ha ammesso che l'esito della gara in Portogallo non è stato quello previsto, ma che il maltempo ha anche impedito di lavorare sull'asciutto venerdì e sabato per capire la moto nuova su questa pista.

"Non abbiamo avuto una gara facile. Non siamo riusciti ad ottenere il set-up perfetto e probabilmente avevamo bisogno di più tempo per capire la nostra moto su questa pista", ha spiegato Puig.

"Sicuramente non c'è stato abbastanza tempo in condizioni normali, ma questa non è una scusa perché gli altri piloti e le altre squadre sono stati veloci nelle nostre stesse condizioni. Dobbiamo continuare a lavorare ed esplorare le possibilità che ci attendono", ha aggiunto.

Il manager spagnolo ha riconosciuto che il risultato finale della Honda, con il sesto posto di Marc Marquez come miglior risultato, non ha soddisfatto le aspirazioni del marchio per questa gara.

"Il punto positivo è che ci siamo avvicinati di due punti alla testa del campionato piloti, ma la realtà è che la nostra prestazione non è stata così buona come speravamo qui. Finire 16 secondi dietro al vincitore non è il nostro obiettivo. Questo non va bene per noi, e dobbiamo migliorare", ha detto facendo autocritica.

La Honda è stata l'unica marca ad andare fuori copione con la scelta degli pneumatici, con sia Pol Espargaro e Alex Marquez che hanno optato per una mescola dura al posteriore, quando il resto dei piloti ha montato la media.

"Pol ha scelto la gomma dura ed è andata bene. Marc ha optato per la media. Per il suo stile di guida andava bene in Portogallo ed era la scelta giusta", ha detto.

Con il weekend di Portimao concluso, il campionato del mondo ora si dirige a Jerez, dove questo fine settimana si svolgerà il Gran Premio di Spagna, la sesta tappa di un campionato nel quale la Honda è ancora a secco di vittorie.

"Ora andiamo a Jerez, un circuito dove i nostri piloti sono tradizionalmente veloci. Dobbiamo aspettare e vedere qual è la situazione, puntare a una gara migliore e cercare di capire se saremo con il gruppo dei migliori in gara. Portimao ha dimostrato che dobbiamo migliorare la nostra moto", ha ammesso il catalano.

