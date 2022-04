Video | Live: dalla delusione Ferrari ad Imola, a Quartararo re di Portimao Commentiamo insieme a voi il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 e il Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Ad Imola, la Red Bull domina in un weekend ricco di aspettative per la Rossa di Maranello. A Portimao, Quartararo firma la sua prima vittoria stagionale e si porta in testa al Mondiale, in coabitazione con Rins. Ospiti della diretta, Franco Nugnes, Giorgio Piola, Roberto Chinchero, Antonio Ghini e Matteo Nugnes.