MotoGP | Il ritiro di Miller in Qatar causato da un problema di GPS

Il team ufficiale Ducati ha avuto un inizio di stagione difficile in Qatar, con la deludente gara di Pecco Bagnaia che si è conclusa con una caduta ed il ritiro di Jack Miller a causa di un problema tecnico che ha generato una perdita di potenza ed ha influenzato la maneggevolezza della sua Desmosedici GP.

Dopo la gara, l'australiano ha detto che la sua Ducati "non sembrava sapere dove fosse in pista" e ora ha rivelato che il motivo del suo ritiro è stato un problema elettronico con il GPS.

"Posso dirvelo?" ha chiesto Miller al suo addetto stampa prima di dare maggiori dettagli ai giornalisti giovedì a Mandalika: "Sappiamo qual era il problema, lo sapevamo già domenica sera. Abbiamo fatto un errore nell'elettronica e non ha funzionato. Sapevamo cosa c'era di sbagliato subito dopo la gara".

Il pilota della Ducati ha già un gap da recuperare su molti dei suoi rivali in campionato, ma spera di iniziare bene il GP dell'Indonesia, ricordando soprattutto le buone prestazioni di Lusail: "Lo stato d'animo era buono. Ho avuto un buon fine settimana fino alla gara in Qatar. Sono nello stesso stato d'animo, mi preparerò per la gara nel miglior modo possibile e vedremo cosa porterà. Sì, siamo stati sfortunati nella prima gara, ma ce ne sono altre 20 da fare".

"Bisogna guardare il positivo: mi sento bene, sono felice di essere tornato qui, penso che il tracciato sia fantastico. Non vedo l'ora di tornare in pista. Non posso credere a quello che hanno fatto in così poco tempo, è davvero impressionante. Non vedo l'ora che inizi il weekend".

Questa è già la seconda visita della MotoGP a Mandalika quest'anno dopo il test di febbraio, ma Miller si aspetta alcuni cambiamenti, tra il tratto riasfaltato nella prima sezione della pista e il lavoro di sviluppo sulla Ducati che è continuato fino alle libere del GP del Qatar.

"In generale, non torniamo esattamente nelle stesse condizioni. È un'evoluzione di quello che avevamo qui e di quello che abbiamo usato in Qatar. Ma siamo pronti a scendere in pista qui", ha concluso.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Akhil Puthiyedath