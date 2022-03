MotoGP | Vinales: “I commenti sulla mia salute mentale sono andati oltre”

Carica lettore audio

Maverick Vinales ha vinto nove gare in MotoGP, ma fino ad ora ha avuto una carriera poco costante da quando è passato in Yamaha dalla Suzuki nel 2017. Nonostante otto delle nove vittorie siano arrivate con Yamaha dal 2017 al 2021, lo spagnolo non è mai arrivato ad avvicinarsi alla lotta per il titolo, e il suo rapporto con il marchio si è concluso bruscamente a metà della scorsa stagione.

Durante molto del suo tempo in Yamaha, è stato detto spesso che Vinales avesse bisogno di lavorare sulla sua salute mentale per risolvere i suoi problemi. Fino a quest’anno con Aprilia, aveva rifiutato di lavorare con uno psicologo sportivo. Ma affrontando questo argomento in una risposta molto sincera a una domanda alla vigilia del Gran Premio d'Indonesia, Vinales ha spiegato perché non ha mai creduto a questi commenti sulla sua salute mentale.

“È stata una questione in corso, soprattutto con alcune persone che hanno sempre spinto sul mio lato mentale. Devo dire che la mia salute mentale è fantastica, non potrei immaginare una vita migliore di quella che ho. Sono concentrato. Ma a volte mi aspetto di essere in una posizione in cui negli anni precedenti non ero in grado di essere per molte ragioni. Quindi è normale che un atleta si arrabbi quando sta facendo del suo meglio ma il risultato non arriva”.

"Non si può fingere che un pilota sia un robot, perché ha dei sentimenti. Tutti abbiamo problemi a casa, tutti abbiamo cose diverse. Ma non per questo devi dire di avere dei problemi mentali. Non è vero, la mia salute mentale è fantastica. Sto super bene. Se fosse brutto non guiderei una moto da MotoGP, prima di tutto. Ma dicono sempre che il mio problema è il lato mentale. Devo migliorare, devo essere migliore ogni giorno, quindi lavoro con uno psicologo mentale, con un fisioterapista, con un allenatore, con i miei tecnici, con i miei meccanici. Devi lavorare ogni giorno, quindi questo gioco è giorno per giorno”.

Vinales ha aggiunto che sente la pressione dell'aspettativa delle vittorie da parte della gente, ma vede questo come positivo, in quanto dimostra che la gente ha fiducia in lui. “Il tuo valore è l'ultima gara, quindi devi lavorare molto duramente”, ha detto. “La pressione è molto difficile da gestire, onestamente, e posso vedere tutte le persone si aspettano da me che devo andare lì e vincere.

“In un modo è molto buono perché so che la gente ha fiducia in me e si aspetta che io vinca. Ma in un altro modo, se non lo fai, è difficile da gestire. Ma è bello, è una pressione che mi ha sempre fatto spingere un po' di più. Sono sulla strada per diventare il miglior Maverick passo dopo passo. Non ho fretta. A volte è complicato perché ti mette su un punto di corda, ma è bello quando la gente si aspetta che tu vinca”.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L’importanza di uno psicologo sportivo

Come parte della sua spinta per ottenere il meglio da Vinales, Aprilia ha formato un gruppo di lavoro intorno a lui quest'anno che include uno psicologo sportivo. Questo non è niente di rivoluzionario in MotoGP, perché il suo compagno di squadra Aleix Espargaro ha rivelato che sta lavorando con uno psicologo sportivo da quando aveva 15 anni.

La spiegazione di Espargaro sul perché usa uno psicologo sportivo ha affrontato uno stigma che circonda il mental coaching, che è qualcosa a cui gli atleti ricorrono quando non stanno ottenendo risultati. Ma lo spagnolo ha detto che è qualcosa che utilizza ancora perché a volte ha semplicemente bisogno di aiuto per "capire come cambiare qualcosa" quando ha qualche dubbio: “Lavoro dal mio primo anno di campionato con a.... Non mi piace molto chiamarlo 'allenatore'. Lavoro con uno psicologo, uno sportivo ovviamente, ma lavoro con lui da quando avevo 15 anni. Soprattutto nel 2018, 2019 ho fatto molti incontri con lui via Zoom, e anche sono andato a Barcellona con lui per lavorare in un'università dello sport. Mi ha aiutato molto e ora non lo uso regolarmente, ma ogni volta che ho qualche dubbio lo faccio. Non devi essere cattivo, solo che a volte hai bisogno di capire come cambiare qualcosa o come avere una struttura diversa di qualcosa nella tua vita. Parlo con lui ed è davvero utile perché ti dà il punto di vista dall'altra parte e mi ha aiutato molto".

Espargaro ha aggiunto che gli atleti dovrebbero considerare la psicologia dello sport altrettanto importante come la loro nutrizione e condizioni fisiche, affermando: "È molto, molto importante. In realtà, stiamo prendendo più cura tutto il tempo sulla nostra nutrizione, le nostre condizioni fisiche. Ma la testa è la parte più importante del nostro corpo e la più potente e me ne prendo davvero cura”.

I benefici della psicologia dello sport sono chiari da vedere nel campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che non ha fatto segreto del lavoro che ha fatto sul lato mentale. Dopo una qualifica negativa in Moto2 in Argentina nel 2018, in cui ha messo in discussione il motivo per cui era lì, Quartararo ha cominciato ad affidarsi a uno psicologo sportivo e poche gare dopo ha ottenuto la sua prima vittoria in un gran premio a Barcellona.

Questo alla fine lo portato alla promozione in MotoGP con Petronas SRT nel 2019. Dopo una stagione 2020 difficile in cui le sue opzioni mondiali sono crollate in modo vertiginoso nelle ultime gare, ha lavorato di nuovo con uno psicologo. Gli sono stati dati esercizi da fare ogni volta che si sentiva arrabbiato sulla moto, e questo si è manifestato in diverse occasioni nel 2021. Per esempio, quando l’arm pump lo ha privato della vittoria a Jerez, alla gara successiva era di nuovo sul podio. E quando la sua tuta si è aperta mentre stava lottando per la vittoria a Barcellona e si è beccato una penalità che lo ha fatto scendere al sesto posto, si è vendicato con un podio al successivo GP di Germania.

Questo, insieme alle sue cinque vittorie e alla consistenza generale, ha portato Quartararo a vincere il mondiale. Anche se ha ripetuto che ultimamente è un po’ che non vede il suo psicologo, l’apertura di Quartararo circa il lavoro che ha fatto si lega in un tema più ampio nello sport mondiale, dove gli atleti ora si sentono più a proprio agio per parlare della loro salute mentale. Questo è importante per i giovani atleti che si stanno formando nelle rispettive categorie, ma avrà anche implicazioni positive sui fan, che guardando come possono essere affrontate le proprie difficoltà, possono sentirsi più a proprio agio parlando di loro.